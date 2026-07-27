El frente toledano del incendio de Ávila, a 200 metros de ser perimetrado: estudian el realojo de los vecinos de ocho pueblos

La evolución del incendio originado en Burgohondo (Ávila), que desde hace días mantiene en vilo al oeste de la provincia de Toledo, abre por primera vez la puerta al regreso de parte de los miles de vecinos evacuados. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado este lunes que el frente toledano del incendio del Valle del Tiétar, originado en Ávila, está "a unos 200 metros" de quedar completamente consolidado y perimetrado.

El avance permitirá estudiar el realojo de los habitantes de ocho de los once municipios desalojados, aunque las autoridades insisten en que cualquier decisión dependerá exclusivamente de la seguridad ciudadana.

Sabrido ha explicado que el tramo comprendido entre La Iglesuela del Tiétar y La Adrada, ya en la provincia de Ávila, se encuentra prácticamente consolidado y perimetrado, a falta de esos últimos 200 metros.

Reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del complejo de incendios forestales de Sierra Oeste. JCCM

Un escenario que, según ha reconocido, permite mostrarse "razonablemente satisfechos" con la evolución de un incendio que durante días ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencia y a evacuar a miles de personas.

Estabilizado en la zona de Castilla-La Mancha

No obstante, el delegado ha querido rebajar cualquier exceso de optimismo. "Puede estar perimetrado o contenido, pero en ningún caso controlado", ha subrayado, recordando que el lenguaje empleado por los técnicos responde a criterios muy precisos y que todavía no es momento de generar falsas expectativas.

En la misma línea, el Plan Infocam ha publicado en sus redes sociales que el perimetrado de los incendios de Almorox, Sierra Oeste y Burgohondo permanece estabilizado en la zona de Castilla-La Mancha.

▶️ ACTUALIZACIÓN | 🚨Nivel 3



El perímetro de los #IFAlmorox | #IFSierraOeste | #IFBurgohondo permanece estabilizado en la zona de #CLM.



🚒 #INFOCAM de @gobjccm continúa poniendo sus medios y recursos a disposición del mando integrado para apoyar las labores de extinción.



🏘️… https://t.co/f4mL7DoLGt pic.twitter.com/VEdiLw5e6m — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 27, 2026

El dispositivo autonómico ha señalado que continúa poniendo todos sus medios y recursos a disposición del mando integrado para apoyar las labores de extinción, aunque ha precisado que se mantiene la evacuación de los once municipios toledanos afectados por la emergencia.

Vuelta de los evacuados

La principal novedad de la jornada afecta precisamente a los vecinos que permanecen fuera de sus hogares. Sabrido ha avanzado que ya se ha solicitado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que estudie la posibilidad de autorizar el regreso de los habitantes de ocho de los once municipios evacuados en la Sierra de San Vicente.

Sin embargo, esta medida no afectaría por el momento a las tres localidades situadas en el Valle del Tiétar, donde el riesgo continúa siendo mayor y la evolución del incendio obliga a mantener la máxima prudencia.

Será el mando operativo de la emergencia quien decida cuándo pueden regresar los vecinos a sus viviendas. "Lo que está por encima de todo es la seguridad de las personas y ahí no queremos que haya ningún riesgo", ha insistido el delegado del Gobierno, que también ha pedido paciencia y confianza en el trabajo de los profesionales desplegados sobre el terreno.

"Sabemos que la gente puede estar nerviosa porque quiere volver a sus casas, pero les pediría prudencia y mucha confianza. Tenemos magníficos profesionales trabajando noche y día por apagar el incendio y proteger tanto a las personas como a sus viviendas", ha señalado.

Durante los últimos días, más de un millar de personas han permanecido alojadas en Talavera Ferial, convertido en uno de los principales centros de acogida para los evacuados.

Desde allí, el vicealcalde de Talavera de la Reina, David Moreno, reconocía este mismo lunes que todavía no existía una previsión para el regreso de los vecinos, ya que el humo sigue siendo muy intenso en el Valle del Tiétar y el comportamiento cambiante del viento continúa condicionando la evolución del incendio.

Reorganización del operativo

La evolución favorable del frente toledano permitirá además reorganizar parte del dispositivo desplegado durante la emergencia. Sabrido ha explicado que ya se ha comunicado al mando integrado que las unidades desplazadas desde Andalucía y la Región de Murcia podrán quedar disponibles para ser destinadas a otros incendios donde sean necesarias.

Aun así, Castilla-La Mancha seguirá manteniendo un importante despliegue sobre el terreno. Los medios del Plan Infocam continuarán trabajando junto a la Unidad Militar de Emergencias y al resto de recursos coordinados por el Ministerio del Interior para consolidar el perímetro y evitar posibles reactivaciones.

Las próximas 48 horas serán decisivas

Pese a la evolución favorable, el Gobierno central mantiene la máxima vigilancia ante la previsión meteorológica para los próximos días.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero que existe "control sobre la emergencia" en los incendios que afectan a Ávila, Madrid y Toledo, aunque ha reconocido que los trabajos avanzan "despacio" porque las condiciones meteorológicas "no están ayudando en absoluto".

El titular de Interior ha advertido de que este lunes y el martes serán jornadas "absolutamente centrales" para la evolución de los incendios, ya que a partir del miércoles se espera un empeoramiento del tiempo, con temperaturas más altas, menor humedad y rachas de viento más intensas, un escenario que podría complicar nuevamente las labores de extinción.

"Hay que ser positivos. Estamos trabajando, tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no están ayudando", ha afirmado Grande-Marlaska.

📆 Grande-Marlaska preside el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero.



🤝 La coordinación es clave para reforzar la respuesta y recuperar la normalidad lo antes posible.#EmergenciaNacional pic.twitter.com/NoHx8dIsT2 — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 27, 2026

El ministro ha destacado que en el conjunto de la emergencia trabajan cerca de 3.000 efectivos, apoyados por casi un millar de medios terrestres, fluviales y aéreos, con el objetivo de aprovechar las próximas 48 horas para consolidar la evolución favorable del incendio.

Tras varios días marcados por evacuaciones, carreteras cortadas y un despliegue sin precedentes de medios de extinción, el incendio comienza a ofrecer sus primeros signos de estabilización en el frente toledano.

Sin embargo, las autoridades coinciden en un mensaje: la emergencia continúa, el fuego sigue sin estar controlado y cualquier paso hacia la vuelta a la normalidad dependerá exclusivamente de que las condiciones garanticen la seguridad de la población.