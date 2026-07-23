En directo | Castilla-La Mancha lucha sin tregua este jueves contra una oleada de peligrosos incendios simultáneos
Sigue el minuto a minuto de la evolución de los incendios que están afectando en paralelo a la comunidad.
Castilla-La Mancha afronta este jueves su segundo día consecutivo marcado por la simultaneidad de grandes incendios forestales, en una situación que mantiene en máxima tensión al operativo de extinción tras una semana especialmente complicada.
Mientras el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara entra en una fase más favorable, nuevos focos han obligado a redoblar los esfuerzos ante el riesgo para la población.
En las últimas horas, varios incendios han provocado desalojos preventivos, confinamientos y amenazas directas sobre viviendas e infraestructuras, como ha ocurrido con el fuego declarado en Almorox (Toledo), cuya rápida propagación ha obligado a evacuar urbanizaciones y ha alcanzado la Comunidad de Madrid, además de provocar cortes de carreteras y la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Este nuevo episodio llega apenas unos días después del devastador incendio de La Mierla (Guadalajara), que ya ha calcinado más de 32.000 hectáreas y ha supuesto uno de los mayores desafíos para el dispositivo regional en los últimos años.
Aunque ese fuego evoluciona favorablemente, la aparición de nuevos focos evidencia que Castilla-La Mancha continúa inmersa en una situación de riesgo extremo, con varios incendios activos al mismo tiempo y una elevada presión sobre los medios de extinción.
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El incendio de Almorox sigue fuera de control: calcina viviendas y alcanza la Comunidad de Madrid
El incendio forestal declarado este miércoles en Almorox (Toledo) se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación de la jornada por su rápida evolución y su elevado potencial de propagación.
El incendio ya ha quemado unas 300 hectáreas y ha llegado a afectar de forma directa a zonas residenciales, donde varias viviendas han resultado calcinadas y otras han sufrido daños como consecuencia del avance del fuego.
Parece que no hay víctimas pero los daños materiales son cuantiosos.— NoMePisesLaManguera (@PlinioElGuapo) July 22, 2026
Los #BomberosForestalesCM siguen luchando contra el #IFAlmorox que a esta hora sigue quemando viviendas en la urb. Encinar del Alberche
La UME despliega medios del GIETMA para combatir incendios urbanos pic.twitter.com/YtHyzkQ56p
La prioridad de los equipos de emergencia se ha centrado durante horas en evitar que las llamas alcanzaran más inmuebles e infraestructuras, mientras continuaban las labores de evacuación y protección de las áreas habitadas.
#BomberosForestales de la Comunidad de Madrid actuando en el interior de la urbanización Encinar del Alberche.— NoMePisesLaManguera (@PlinioElGuapo) July 22, 2026
Varias viviendas han sido afectadas. El incendio sigue activo, superando ya las 300ha.#IFAlmorox pic.twitter.com/ADrf6yOCKo
La evolución del incendio hizo que el fuego rebasara el límite provincial y se adentrara en la Comunidad de Madrid, lo que obligó a coordinar los trabajos de extinción entre ambas comunidades autónomas.