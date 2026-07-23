En directo | Castilla-La Mancha lucha sin tregua este jueves contra una oleada de peligrosos incendios simultáneos

Castilla-La Mancha afronta este jueves su segundo día consecutivo marcado por la simultaneidad de grandes incendios forestales, en una situación que mantiene en máxima tensión al operativo de extinción tras una semana especialmente complicada.

Mientras el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara entra en una fase más favorable, nuevos focos han obligado a redoblar los esfuerzos ante el riesgo para la población.

En las últimas horas, varios incendios han provocado desalojos preventivos, confinamientos y amenazas directas sobre viviendas e infraestructuras, como ha ocurrido con el fuego declarado en Almorox (Toledo), cuya rápida propagación ha obligado a evacuar urbanizaciones y ha alcanzado la Comunidad de Madrid, además de provocar cortes de carreteras y la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Este nuevo episodio llega apenas unos días después del devastador incendio de La Mierla (Guadalajara), que ya ha calcinado más de 32.000 hectáreas y ha supuesto uno de los mayores desafíos para el dispositivo regional en los últimos años.

Aunque ese fuego evoluciona favorablemente, la aparición de nuevos focos evidencia que Castilla-La Mancha continúa inmersa en una situación de riesgo extremo, con varios incendios activos al mismo tiempo y una elevada presión sobre los medios de extinción.