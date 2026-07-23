Castilla-La Mancha lucha contra la peor oleada de incendios del siglo XXI: una docena de fuegos activos

Castilla-La Mancha está viviendo uno de los peores veranos de su historia en cuanto a incendios forestales, registrando "el peor mes de julio desde 1994". La comunidad lucha este jueves contra una docena de fuegos, dos de ellos en nivel 2 de emergencia, el de La Mierla (Guadalajara) y el de Almorox (Toledo).

Tras una semana desde su detección, el incendio de La Mierla continúa sin estabilizarse y en nivel 2 después de haber calcinado un total de 32.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara. Se ha convertido en el fuego de mayor extensión de la historia de Castilla-La Mancha.

El director técnico de la emergencia y director del Centro Operativo Regional del Plan Infocam, Juan José Fernández, ha señalado que el operativo mantiene activos los trabajos de extinción en el sector comprendido entre Condemios y La Huerce, donde se concentra actualmente la mayor actividad del fuego.

Las condiciones del terreno, con pinares muy maduros y una elevada carga de combustible, y las rachas de viento que se están dando este jueves están complicando las labores de extinción. El dispositivo ya planifica su actuación ante el cambio de condiciones meteorológicas previsto para este viernes.

El fuego había obligado a evacuar un total de 34 pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara. Este miércoles pudieron volver a sus casas los vecinos de Ríofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque. Y este jueves lo han hecho los ciudadanos de Palancares, Almiruete, La Mierla y Muriel.

➡️ ACTUALIZACIÓN 🔥 #IFLaMierla en #Guadalajara

🚨 Nivel 2

🗺️ 32.000 ha superficie estimada

🛤️ Se autoriza el regreso de los vecinos y vecinas de Palancares, Almiruete, La Mierla y Muriel



Ahora en el incendio:

🚁 2 medios aéreos

🚚 22 medios terrestres

👥 189 efectivos #BBFF… https://t.co/rNcSC5GC6W pic.twitter.com/9FU304oVeZ — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 23, 2026

Este incendio ha movilizado un dispositivo sin precedentes integrado por más de 1.000 personas y 41 medios aéreos del Infocam, la UME, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, medios del Ministerio para la Transición Ecológica y recursos llegados desde otras comunidades autónomas.

Incendio de Almorox

El incendio de Almorox también se mantiene en nivel 2 de emergencia por el riesgo para la población desde que se originó en la tarde de este miércoles. La previsión es que pueda calcinar más de 1.000 hectáreas de terreno.

La dirección del viento llevó las llamas hacia la Comunidad de Madrid y obligó a la Guardia Civil a afrontar desalojos in extremis. En concreto, tuvieron que evacuar la urbanización El Pinar y confinar la urbanización El Romillo, ambas en la localidad toledana. En esta zona el peligro ha pasado y los ciudadanos desalojados han vuelto a sus casas.

También se evacuó la urbanización El Encinar del Alberche de Villa del Prado, en la Comunidad de Madrid, municipio que fue confinado.

El fuego ha arrasado alrededor de 26 viviendas del municipio madrileño, además de dejar unas 225 parcelas afectadas y 20 vehículos quemados.

Además del centenar de personas del Plan Infocam que hay trabajando en la zona, se ha movilizado a la UME.

El fuego de Mazarambroz, en nivel 1

Otro de los incendios que preocupan es el que se originó en la finca El Castañar del municipio toledano de Mazarambroz, que se mantiene en nivel 1 y ya ha quemado 400 hectáreas de terreno.

Los trabajos se centran en la estabilización del fuego, para que quede perimetrado. En la zona ya han trabajado 25 medios, de los que tres son aéreos, y 98 personas.

Según la Consejería de Desarrollo Sostenible, participan los retenes de San Pablo de los Montes y Urda, además de medios de la Administración General del Estado pertenecientes a Parques Nacionales, tanto de Quintos de Mora como de Cabañeros.

El incendio de Selas baja a nivel 0

El incendio declarado en Selas (Guadalajara) el pasado martes es uno de los que mejor evolución ha tenido en las últimas horas. Tras dos días en nivel 2 obligando a movilizar a la UME, ha descendido a nivel 0.

Las llamas ya han arrasado 2.800 hectáreas de terreno y todavía no puede darse por estabilizado, pero se prevé que pueda hacerse en las próximas horas. En el operativo de extinción han trabajado ya 89 medios, 28 aéreos, y un total de 369 personas.

Asimismo, medios aéreos y terrestres del Infocam trabajan en otros dos incendios de nivel 0 en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) -municipio que forma parte del Parque Nacional de Cabañeros- y Talavera de la Reina.

Varios incendios controlados

El Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) también informa que se mantienen los trabajos de extinción en otros seis lugares donde el fuego ya se ha dado por controlado.

Estos incendios se encuentran en Ayna (Albacete), Puertollano (Ciudad Real), Budia (Guadalajara), Illana (Guadalajara), Solanillos del Extremo (Guadalajara) y La Pueblanueva (Toledo).

Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos hasta el momento en los fuegos, a excepción del de Puertollano. En concreto un trabajador de 51 años ha resultado herido de gravedad por quemaduras. El varón ha tenido que ser evacuado en helicóptero sanitario hasta la Unidad de Quemados del Hospital de Getafe (Madrid).

El peor julio desde 1994

Durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha advertido de que Castilla-La Mancha está viviendo el peor mes de julio en materia de incendios forestales desde 1994, con un total de 846 incendios registrados en lo que va de año.

No obstante, ha destacado el esfuerzo de los profesionales del dispositivo Infocam y el apoyo recibido por otras administraciones.

Reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). JCCM

"Nuestros servicios de prevención y extinción de incendios forestales están a tope con el control de todos y cada uno de los incendios que se están declarando en la comunidad autónoma, pero afortunadamente no estamos solos", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado la "ayuda interadministrativa que realizamos los gobiernos autonómicos y la colaboración inestimable de la Administración General del Estado". Y también la de "los bomberos de las diputaciones de la región, excepto la de Ciudad Real; bomberos de Madrid capital; de la Comunidad de Madrid; Castilla y León; Extremadura; Andalucía; La Rioja; y Valencia".