Castilla-La Mancha afronta un episodio de contaminación del aire por polvo sahariano: estas son las recomendaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de un episodio de intrusión de polvo sahariano en la Península. Una situación que afecta este jueves principalmente al centro, este y sureste del país y que se alargará este viernes, aunque la masa de polvo virará hacia el este.

Según el mapa de concentración media diaria de polvo mineral en superficie, este jueves existe un 100 % de probabilidad de superar el umbral de 50 microgramos por metro cúbico (μg/m3) de partículas en suspensión en buena parte de Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

Aunque existe, la probabilidad es menor en el resto de comunidades castellanomanchegas.

Concentración de polvo en suspensión este jueves. Aemet

Además, la posibilidad de superar el umbral de los 100 μg/m3 oscila entre el 30 y el 70 % en las citadas provincias.

De cara al viernes, la situación afectará en menor medida a Ciudad Real y Cuenca, pero en la provincia de Albacete será muy similar a la del jueves.

Recomendaciones

Algunas administraciones como el Ayuntamiento de Ciudad Real han ofrecido una serie de recomendaciones para afrontar el episodio. Son las siguientes:

- Limitar la realización de esfuerzos físicos prolongados al aire libre, especialmente las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

- Prestar especial atención a los colectivos vulnerables como recién nacidos, niños, mayores y quienes realizan actividad física intensa en el exterior.

- Si es posible, permanecer en interiores y mantener ventanas cerradas.

- Beber agua con frecuencia y mantener una buena hidratación.