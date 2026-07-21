Un segundo incendio en Guadalajara moviliza a la UME: hay cinco pueblos evacuados y la Junta ha enviado un ES-Alert

El Gobierno de España ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad de Selas (Guadalajara).

El fuego se ha declarado este martes, a las 12:34 horas, y ya ha alcanzado el nivel 2. La UME realiza labores de apoyo al operativo del Plan Infocam del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Hay cinco municipios evacuados por el riesgo del incendio sobre la población civil. Son Arangoncillo, Establés, Anchuela del Campo, Concha, Torrubia.

🚨 El Gobierno de España ha activado a la @UMEgob para colaborar en las labores de extinción del #IFSelas (Guadalajara), en apoyo al operativo de #INFOCAM.

5 Municipios evacuados: Arangoncillo, Establés, Anchuela del Campo, Concha, Torrubia pic.twitter.com/zrRJGnuesl — Delegación Gobierno Castilla-La Mancha (@DelegGobCLM) July 21, 2026

Se ha procedido al corte de carretera N-211, entre las localidades de Selas y Aragoncillo.

La Junta de Comunidades ha enviado un mensaje Es-Alert a las personas que se encuentran cerca del foco del fuego.

▶️ ACTUALIZACIÓN

➡️ #IFSelas en #Guadalajara

⚠️Debido a la evolución del incendio, la Dirección de la Emergencia establece la EVACUACIÓN de la localidad de Aragoncillo

🚧Corte de carretera N-211 entre Selas y Aragoncillo

📩Es-Alert Enviado



Ahora en el incendio:

🚁 10 medios… pic.twitter.com/vzsBHEhbeI — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 21, 2026

Noticia en actualización

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