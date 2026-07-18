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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este sábado en Santiago de Compostela.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este sábado en Santiago de Compostela. Efe

Región NOS HAN CONTADO

El PP de Castilla-La Mancha dirige a Page el mensaje de Feijóo: "Quien solo habla y no actúa es cómplice de Sánchez"

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El PP de Castilla-La Mancha ha aplaudido las palabras de Alberto Núñez Feijóo durante el acto de presentación de candidatos municipales y ha interpretado su intervención como un alegato contra el presidente regional, Emiliano García-Page.

Desde el entorno de Paco Núñez han celebrado unas declaraciones que resumen en la idea de que "quien solo habla y no actúa" se convierte en "cómplice" de Pedro Sánchez.

Durante su discurso, el presidente nacional del PP ha subrayado que "a estas alturas no se puede mirar hacia otro lado". Feijóo ha recordado que "quien sigue bajo su liderazgo lo avala y quien acepta su apoyo forma parte de su proyecto".

En clave local —el PP ha presentado a sus cabezas de cartel en las capitales de provincia—, Feijóo se ha dirigido a los regidores socialistas que en su carrera hacia la reelección "intentarán decir que ellos no tienen nada que ver, que una cosa es su ayuntamiento y otra cosa es Sánchez".

Sin embargo, el líder de la oposición ha insistido en la imposibilidad de disociar ambas dimensiones. "No es verdad, no basta: quien en el PSOE y en la izquierda crea de verdad que Sánchez tiene que irse, que lo diga y que actúe para que se vaya".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este sábado en Santiago de Compostela.

El PP considera que "quien calla lo sostiene". El silencio frente al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas es la forma más habitual de mostrar distancia frente a Moncloa y Ferraz. No obstante, Feijóo también ha afeado la actitud de "quien solo habla", pero no acompaña de hechos sus palabras. En esta categoría cabe encuadrar a Page, una voz crítica recurrente.

"Ya llueve sobre mojado. Hay que elegir: o con Sánchez o con la decencia", ha asegurado el máximo responsable del PP, para vaticinar que "quien elija Sánchez tendrá que marcharse con él".

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