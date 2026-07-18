El fuego de La Mierla calcina 5.400 hectáreas y fuerza la evacuación de 600 vecinos: "Está lejos de ser controlado"

El incendio que se inició el pasado jueves en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, ha afectado a 5.400 hectáreas y ha provocado la evacuación de una docena de núcleos de población. Unas 600 personas han tenido que abandonar sus domicilios. El fuego se mantiene en nivel 2.



El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha procedido en la mañana de este sábado a la evacuación del municipio de Monasterio, que tiene una treintena de habitantes. Además, los 40 vecinos de Veguillas —una pedanía de Cogolludo— han decidido dejar su localidad por su propia voluntad.



La Mierla, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almirete, Palancares, Umbralejo, embalse de Beleña, Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas, Zarzuela de Jadraque y Monasterio son los municipios evacuados por el incendio forestal.

▶️ ACTUALIZACIÓN

➡️ 🔥 #IFLaMierla en #Guadalajara.



Desde primera hora se incorporan los medios áreos.



📹Empleo de fuego técnico de los #BBFF #AAMM de #INFOCAM de @gobjccm durante la noche. Continúan los trabajos de extinción de #INFOCAM de @gobjccm:



🚨 Nivel 2

🚁 4 medios… pic.twitter.com/ZjwR8NQxFC — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 18, 2026

Las llamas han provocado el desplazamiento de unas 600 personas, aunque solo una treintena se encuentra en el albergue que ha montado Cruz Roja Guadalajara en el polideportivo de Humanes.



La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado en la mañana del sábado la superficie afectada por el fuego asciende a 5.400 hectáreas, un millar más que en la noche del viernes.

Este sábado, se mantendrá el mismo dispositivo de extinción que en la jornada de ayer, con restricciones y cortes en las carreteras. La Junta de Comunidades ha pedido a la población que se abstenga de acercarse a la zona de este incendio que es "de gran peligro". Como medida disuasoria, se prevé emitir un nuevo mensaje ES-Alert a la población.

"Afianzar los trabajos"

Gómez ha indicado que durante la noche los equipos terrestres han tenido oportunidad de trabajar sobre todo en uno de los flancos más próximos al río Sorbe, en el que se han podido hacer trabajos para intentar consolidar un perímetro en este punto.

En cualquier caso, la consejera ha advertido de que el fuego "todavía está lejos de poder decir que está controlado y, lógicamente, tenemos que seguir trabajando y afianzando los trabajos que estamos desarrollando".

La responsable del Gobierno autonómico ha recordado que se trata de un terreno con una orografía muy complicada, en la que hay muchas zonas de barrancos a los que incluso los medios aéreos no pueden acercarse por el volumen de llama que existe y a los que tampoco llega tampoco el agua.

"En ningún momento vamos a poner en riesgo a los bomberos forestales de Castilla la Mancha, ni tampoco a los militares de la UME en los trabajos que están acometiendo directamente contra el fuego", ha dicho.

Fundamentalmente, los trabajos se centran en la defensa de los municipios que están evacuados, porque es necesario proteger los bienes de las personas desplazadas, aunque las perspectivas para la jornada son pesimistas: se espera viento del suroeste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Gómez ha explicado que se trabaja en la creación de algunos cortafuegos perimetrales, y que la dirección del incendio va a intentar servirse de algunas zonas donde se han hecho trabajos selvícolas preventivos —particularmente en el flanco que va hacia Monasterio—.

Refuerzo del dispositivo

Según los datos del sistema Fidias, desde el inicio del fuego han trabajado 24 medios aéreos, 105 medios terrestres y 683 efectivos.

En cuanto al dispositivo de extinción, Gómez ha contado que se ha incorporado una nueva sección de la UME, con sus vehículos y maquinaria pesada, integrada por cien militares, que se unen al centenar de efectivos de la unidad que ya trabaja en la zona desde el jueves.

También están operando las brigadas de refuerzo contra incendios forestales (BRIF) de La Iglesuela (Toledo) y de Pinofranqueado (Cáceres) junto a otros medios del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y de la Comunidad de Madrid, que durante la noche ha enviado un camión nodriza y tres autobombas, a la que Gómez ha agradecido la ayuda que está prestando.