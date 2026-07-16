La Junta pide apoyo a la UME por un incendio en Guadalajara que avanza a 30 metros por minuto: Beleña, evacuada

La Junta de Castilla-La Mancha ha enviado a las 16:00 horas de este jueves un mensaje ES-Alert a la población localizada alrededor del municipio de Beleña (Guadalajara) para pedir la evacuación de la zona debido a un incendio que avanza 30 metros por minuto y que se encuentra en nivel 2. Además, ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para sofocar el fuego.

Desde las Cortes regionales, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado el incendio se ha originado en el entorno de La Mierla y afecta a la carretera provincial GU-189, por lo que se ha emitido un mensaje en el que piden a la población que "abandonen la zona con calma y lleven solo medicación y documentación indispensable".

Igualmente se ha previsto el confinamiento preventivo del embalse de Beleña, así como de la localidad de Muriel. "Está previsto que este incendio avance a 30 metros por minuto en esta zona. Su origen es una cosechadora en el término de La Mierla. Estamos también pendientes de Retiendas y Tamajón", ha indicado la consejera.

Un fuego que "se ha subido a las copas de los árboles" en un contexto de "peligro extremo" por las condiciones.

Según la información servida por el Infocam, el fuego también afectaría a la GU-188 y a la CM-1004. Hasta las 17:00 horas, según datos del sistema Fidias, han trabajado 13 medios aéreos y 25 terrestres con un total de 137 efectivos.