Transportes prepara una reforma de 107 millones para modernizar 16 kilómetros de la A-4 en la provincia de Toledo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 2,67 millones de euros el contrato de servicios para la redacción de los proyectos de trazado y construcción para la mejora y acondicionamiento de la autovía A-4, entre la conexión con la R-4 y la variante de La Guardia, en la provincia de Toledo.

La actuación se desarrollará en un tramo aproximado de 16,5 kilómetros, entre los kilómetros 67,5 y 84 de la citada autovía, en los términos municipales de Ocaña, Dosbarrios y La Guardia. El presupuesto aproximado de las obras asociadas es de 107 millones. El anuncio de licitación se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en próximas fechas.

El objetivo del proyecto es definir las actuaciones necesarias para adecuar y mejorar las condiciones de seguridad y servicio de este tramo de autovía, mediante modificaciones del trazado y reordenación de accesos; principalmente.

Entre los trabajos previstos, destacan la rectificación de curvas y mejoras del trazado en distintos puntos del corredor, reordenación de accesos y adecuación de enlaces existentes y la construcción de nuevas glorietas para mejorar las conexiones y canalizar los movimientos de tráfico.

Asimismo, también se prevé la ejecución de nuevas vías de servicio para mejorar la conectividad local, la adaptación de los accesos a zonas de servicio y se incorporarán las medidas ambientales, de seguridad vial y de coordinación territorial necesarias para garantizar la adecuada integración de las actuaciones en el entorno.

Otras obras recientes en la provincia

También en la provincia de Toledo, Transportes ha ejecutado obras de mejora de movilidad urbana de la carretera TO-23. Esta actuación ha contado con una inversión de 3,6 millones, financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se ha construido una pasarela elevada de uso peatonal y ciclista, y una vía ciclista y peatonal segregada de 8,1 kilómetros de longitud.

Además, se ha adjudicado por más de 13 millones de euros, un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado y que incluye la autovía A-42, la carretera N-401, así como varios tramos de la N-401A, con un total de 138 kilómetros sobre los que se actuará.

Igualmente, y tras una inversión de 2,76 millones, el Ministerio ha instalado recientemente un sistema que activa señales acústicas y luminosas cuando se aproximan vehículos para disuadir a los animales de cruzar la vía en los términos municipales de Los Yébenes y Urda en la carretera N-401.