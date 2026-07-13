Hasta dos posibles "macropuentes" de cinco días: así queda el calendario laboral 2027 de Castilla-La Mancha

Los trabajadores de Castilla-La Mancha ya pueden marcar en rojo las fechas clave de su cuadrante laboral. El Consejo de Gobierno regional ha aprobado de manera definitiva el calendario laboral para el año 2027 que traerá dos puentes y otros dos posibles "macropuentes" de cinco días en el mes de mayo y diciembre.

Esto se debe a la acumulación de varias festividades clave en jornadas de lunes. Los puentes que marcarán el próximo curso en la comunidad castellanomanchega serán:

El puente de Año Nuevo (enero) : el año arrancará con un fin de semana largo de tres días gracias a que el 1 de enero cae en viernes.

: el año arrancará con un fin de semana largo de tres días gracias a que el 1 de enero cae en viernes. El "macropuente" de finales de mayo : el Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo) caerá en lunes y coincidirá estrechamente en la misma semana con la festividad del Corpus Christi (jueves 27). Aquellos que vinculen el viernes 28 de mayo como descanso podrán enlazar hasta cinco días sin trabajar.

: el Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo) caerá en lunes y coincidirá estrechamente en la misma semana con la festividad del Corpus Christi (jueves 27). Aquellos que vinculen el viernes 28 de mayo como descanso podrán enlazar hasta cinco días sin trabajar. El puente de noviembre: el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) se celebrará en lunes.

el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) se celebrará en lunes. El "macropuente" de diciembre: al situarse el Día de la Constitución (6 de diciembre) en lunes y el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) en miércoles se abre otra oportunidad de enlazar cinco días de descanso para aquellos trabajadores cuyos convenios o cuadrantes les permitan seleccionar el martes 7 de diciembre como día libre.

Calendario laboral 2027 Castilla-La Mancha. JCCM

El calendario autonómico contará con un total de 12 festivos de carácter nacional y regional, a los que habrá que añadir las dos jornadas locales que determina de manera independiente cada ayuntamiento. La lista completa queda configurada de la siguiente manera:

1 de enero (viernes): Año Nuevo

6 de enero (miércoles): Día de Reyes

25 y 26 de marzo: Jueves Santo y Viernes Santo

1 de mayo (sábado): Día de las Personas Trabajadoras

27 de mayo (jueves): Corpus Christi

31 de mayo (lunes): Día de Castilla-La Mancha

12 de octubre (martes): Día de la Fiesta Nacional

1 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos

6 de diciembre (lunes): Día de la Constitución

8 de diciembre (miércoles): Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado): Navidad

Entre las principales novedades del diseño de 2027 destaca la reestructuración de la Semana Santa. El calendario autonómico ha eliminado el Lunes de Pascua como día festivo en la región, reduciendo el periodo no laborable a las jornadas tradicionales de Jueves Santo y Viernes Santo, que se celebrarán los días 25 y 26 de marzo respectivamente.

El Día de las Personas Trabajadoras (1 de mayo) y el Día de Navidad (25 de diciembre) coincidirán en sábado en 2027, por lo que no se notarán en los cuadrantes laborales. El debate continuará un año más alrededor del Corpus Christi, ya que la Junta de Comunidades ha decidido mantenerlo como festivo autonómico pese a tratarse de una celebración muy vinculada a Toledo y municipios como Elche de la Sierra, Camuñas o Lagartera.