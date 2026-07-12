La Junta activa el Meteocam ante las alertas de lluvias y tormentas en Cuenca, Guadalajara y Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado en Fase de Alerta -Situación Operativa 0- el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en las provincias de Cuenca, Guadalajara y Albacete tras los avisos de nivel naranja por lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado.

Una severa Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) localizada al oeste de España ha activado alertas meteorológicas en gran parte de la península ibérica, siendo una de estas zonas el este de Castilla-La Mancha. El contraste térmico entre el aire frío en altura de este fenómeno y las elevadas temperaturas en superficie está propiciando chubascos y tormentas.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a nivel naranja el aviso en comarcas como la Serranía de Cuenca y la Mancha conquense hasta la medianoche de este domingo. En la Mancha Albaceteña y Parameras de Molina (Guadalajara) también se esperan tormentas acompañadas de granizo y lluvias.

12/07 12:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: tormentas, lluvias, temperaturas máximas y galerna. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las previsiones apuntan a precipitaciones de extraordinaria intensidad que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Esta acumulación de agua puede generar anegamientos en zonas bajas y crecidas repentinas en ríos y barrancos.

Asimismo, estas tormentas irán previsiblemente acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Ante el nivel de riesgo decretado, el Ayuntamiento de Cuenca ha adelantado a las 17:00 horas el cierre de las piscinas municipales de Tiradores y Luis de Ocaña.

12 comunidades en alerta

Asimismo, se han suspendido las actividades del programa cultural 'Cuenca Cultura a Cielo Abierto', en concreto la actuación del Coro Sottovoce y el grupo Rondadores en la plaza de la Merced. Este temporal mantiene en alerta a doce comunidades autónomas del país en las próximas horas.