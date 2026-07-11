El PP de Castilla-La Mancha quiere retener el talento joven: "No podemos resignarnos a que se marchen para prosperar"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que los jóvenes necesitan "más oportunidades y menos obstáculos" para poder desarrollar su proyecto de vida, incidiendo en que las administraciones deben trabajar para garantizarles un futuro en libertad, con empleo, vivienda y una formación de calidad.

Durante el Congreso Nacional de Nuevas Generaciones que se celebra en Valladolid y que proclamará a Ignacio Dancausa como nuevo presidente, Núñez ha insistido en que "los jóvenes merecen un futuro en libertad, una formación de calidad que les permita competir en igualdad de oportunidades, un empleo digno y bien remunerado y la posibilidad de emanciparse, formar una familia y acceder a una vivienda".

El presidente regional del PP ha afirmado que ese es también el compromiso de la formación que dirige y que trabaja para que la comunidad autónoma sea una tierra capaz de retener el talento de sus jóvenes y ofrecerles las oportunidades que hoy muchos buscan fuera de la región.

"No podemos resignarnos a que nuestros jóvenes tengan que marcharse para encontrar un empleo o desarrollar su proyecto de vida. Castilla-La Mancha tiene talento, capacidad y potencial, y nuestra obligación es crear las condiciones para que puedan quedarse, crecer y prosperar aquí", ha defendido.

Núñez ha incidido en que el PP seguirá impulsando políticas que favorezcan la creación de empleo, el acceso a la vivienda, el apoyo al emprendimiento y una educación de calidad, convencido de que "invertir en los jóvenes es invertir en el futuro de Castilla-La Mancha y de España".

Por último, ha deseado a Dancausa el mayor de los éxitos al frente de Nuevas Generaciones, convencido de que su liderazgo contribuirá a seguir defendiendo los intereses de la juventud española desde los valores de la libertad, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades.