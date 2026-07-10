Tolón responde a Page en la entrevista de EL ESPAÑOL: "Estoy centrada en la gestión con el Gobierno de España"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que sus esfuerzos "están centrados en la gestión con el Gobierno de España".

Así lo ha expresado después de la sugerencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una entrevista con la periodista y presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, instando a la toledana a competir contra él en unas primarias del PSOE en Castilla-La Mancha.

"No me parecería mal que Tolón optara a la Presidencia de Castilla-La Mancha", afirmó Page, además de reconocer que también sería "la mejor candidata del PSOE a la Alcaldía de Toledo".

Sin embargo, durante el acto de firma del convenio entre el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Toledo, Tolón ha aclarado que no es su objetivo. Y ha detallado que su prioridad ahora mismo es el Gobierno de España, para que en las próximas elecciones el Ejecutivo progresista que lidera Pedro Sánchez "siga gobernando este país".

Financiación autonómica

Por otro lado, la ministra ha defendido que el debate sobre la financiación autonómica se aborde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se va a reunir a finales de julio y "no en una Conferencia de Presidentes".

Estas declaraciones llegan tras la petición de Emiliano García-Page el pasado miércoles de una Conferencia de Presidentes autonómicos que aborde entre todas las comunidades del régimen común el nuevo modelo de financiación autonómica.

Además, ha aludido a los procesos electorales que se han celebrado este año en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía para indicar que esa Conferencia "no ha podido ser antes".

"Con el actual Gobierno del presidente Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones más que cuando gobernaba el Gobierno del Partido Popular. Si se aprueba el nuevo modelo, Castilla-La Mancha recibiría 1.250 millones de euros adicionales", ha sentenciado.