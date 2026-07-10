Castilla-La Mancha se solidariza con Los Gallardos (Almería) tras el devastador incendio: "Es una tragedia enorme"

Minuto de silencion en la plaza del Ayuntamiento de Toledo con motivo del incendio en Los Gallardos. Ángela Pulido Díaz

La sociedad política e institucional de Castilla-La Mancha ha mostrado este viernes sus condolencias y apoyos al municipio de Los Gallardos (Almería) tras el incendio forestal declarado en el término municipal del municipio andaluz que ya se ha cobrado la vida de al menos 12 personas.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha enviado un mensaje de colaboración a su homólogo en la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y a todos los efectivos que trabajan en la extinción de las llamas: "Les deseo lo mejor y les ofrezco como presidente de Castilla-La Mancha toda nuestra colaboración".

"Es una tragedia enorme que va a requerir de un gran esfuerzo de solidaridad emocional y, por supuesto, operativa. Este incendio constituye una alerta muy importante para todos sobre lo que se está viniendo encima por los efectos del cambio climático", ha expresado García-Page durante un acto celebrado en el Parque Arqueológico de Alarcos en Ciudad Real.

También se ha sumado la ministra de Educación, Cultura y Deportes y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, quien ha dado pésame "a los familiares de las personas que han perdido la vida". "Es un día triste, sabemos lo que está ocurriendo y es importante también desde aquí mostrar el apoyo", ha indicado en la presentación de un convenio educativo.

Minuto de silencio

Minuto de silencion en la plaza del Ayuntamiento de Toledo con motivo del incendio en Los Gallardos. Ángela Pulido Díaz

Por otro lado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado este viernes un minuto de silencio a las doce horas frente a todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consells de España en memoria de las víctimas mortales.

El Ayuntamiento de Toledo ha sido una de las instituciones que se han unido a la convocatoria y celebrará el minuto de silencio a las puertas del edificio consistorial. El alcalde, Carlos Velázquez, ha mostrado sus condolencias y ha rescatado un nexo de conexión entre el terrible incendio en Los Gallardos y el acontecido en Guadalajara hace 21 años.

Carlos Velázquez, atiende a los medios tras el minuto de silencio. Ángela Pulido Díaz

"Esto evidentemente aquí en Castilla-La Mancha nos recuerda a aquel incendio de Guadalajara en la Riba de Salices, también con 11 fallecidos y que nunca podremos olvidar. También lanzar un mensaje de extremar las precauciones a todos los ciudadanos, ya que en la región estamos en alerta naranja por temperaturas y en nivel máximo por riesgo de incendios", ha subrayado el regidor toledano.

La Diputación de Guadalajara y Ciudad Real se ha unido al minuto de silencio convocado por la FEMP. La portavoz del Equipo de Gobierno ciudadrealeño, Rocío Zarco, ha destacado que la institución provincial ofrece la colaboración del Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia de Ciudad Real para cualquier actuación.

Minuto de silencio en Ciudad Real. Diputación de Ciudad Real

"Ponemos a disposición todos los medios con los que contamos en esta provincia para que puedan disponer de ellos si fuera necesario y para que este incendio pueda ser controlado cuanto antes y esta enorme tragedia no vaya más allá”, ha afirmado.