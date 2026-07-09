El restaurante familiar donde Sara Carbonero (42) es cliente habitual: "Auténtica comida casera castellana"

La periodista Sara Carbonero y un restaurante de carretera en un montaje. E.E. CLM

Pese a ser una de las periodistas más conocidas de la televisión nacional, Sara Carbonero siempre vuelve a su pueblo natal y disfruta de la gastronomía de siempre. A las afueras de Corral de Almaguer (Toledo), pegado a la carretera N-301, se encuentra el hotel-restaurante El Patas, una de sus paradas favoritas y más recurrentes.

Para la presentadora, expareja de Iker Casillas y reciente Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, este local no es un sitio de paso, es un lugar donde reencontrarse con los suyos y sentir paz tras unos meses muy complejos marcados por un bache de salud a principios de año y la dolorosa pérdida de su madre, Goyi Arévalo.

En este sentido, Sara dispone de su propio espacio en El Patas: la famosa mesa número 19. Al fondo del salón principal, una puerta corredera salvaguarda una estancia mucho más íntima donde cuelga un cuadro que lo deja claro: "El rincón de Sara Carbonero".

'El rincón de Sara Carbonero' en El Pata. E.E. CLM

¿Qué pide siempre Sara Carbonero en este restaurante?

Esto no es todo, ya que esta sala privada luce en una vitrina principal un vestido que fue donado por la propia Carbonero en señal de agradecimiento y pertenencia a su pueblo. Cada vez que se sienta en esa mesa, la periodista se decanta por la especialidad de la casa: "Pide mucho paletilla de cordero al horno".

Así lo confirma una de las trabajadoras del propio restaurante a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Además, atesora que suele acompañar este manjar con paté casero y un buen vino de la comarca de la Mancha Alta de Toledo.

Carbonero no es la única que cuenta con un rincón en El Patas, el artista flamenco Israel Fernández —también nacido en Corral de Almaguer— goza de otro salón privado. Más allá de lo culinario, este hotel-restaurante dispone de habitaciones totalmente equipadas con baño, aire acondicionado y servicio de limpieza.

Un pueblo con pasado señorial

Corral de Almaguer, municipio galardonado como El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha en 2020, es un destino que invita a perderse por sus calles y casas solariegas para descubrir un pasado señorial único.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Corral de Almaguer. Cultura CLM

Rodeado de imponentes viñedos, el casco urbano conserva joyas patrimoniales como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción conocida como "la Catedral de la llanura" o la histórica plaza de los Mártires.

La riqueza se completa con la espectacular forja artesanal de sus rejas antiguas moldeadas a golpes de martillo y sin soldaduras y una Semana Santa declarada de Interés Turístico Regional, haciendo de la cuna de Sara Carbonero una parada obligatoria en el corazón de la Mancha.