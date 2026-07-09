Núñez promete desarrollar el programa de rentabilidad del vino "más ambicioso de la historia" si es presidente

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que si accede al Gobierno regional en 2027 pondrá en marcha "el programa de rentabilidad del vino de Castilla-La Mancha más ambicioso de la historia".

Su objetivo será "incrementar la rentabilidad del sector vitivinícola, fortalecer el papel de las cooperativas y consolidar el liderazgo de la región en la producción de vino".

Así lo ha expresado durante su visita a la Cooperativa San Jorge de Graja de Iniesta (Cuenca), donde ha puesto en valor el trabajo que desarrollan las cooperativas como "pieza fundamental para garantizar el futuro de nuestros agricultores y de nuestros pueblos".

Núñez ha recordado que la agricultura continúa siendo "la principal actividad económica de muchos de nuestros pueblos y un motor esencial para fijar población y crear riqueza". Y las cooperativas han demostrado en los últimos años su capacidad para innovar, modernizarse y mejorar la comercialización de sus productos.

Por ello, ha asegurado que trabajará "de la mano del sector para impulsar nuevas inversiones en innovación, modernización y renovación tecnológica que permitan aumentar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones".

Abrir mercados internacionales

El 'popular' ha detallado que su programa estará orientado a "abrir nuevos mercados internacionales, explorar nuevos nichos de mercado dentro de España y reforzar la promoción del vino castellanomanchego para que alcance el valor que merece y permita mejorar los ingresos de viticultores y bodegas".

Asimismo, ha abogado por garantizar los recursos hídricos para el campo de Castilla-La Mancha. "El agua de la región tiene que servir, en primer lugar, para regar los campos de aquí", ha reivindicado.

También ha aprovechado para reclamar una reducción drástica de la burocracia que soportan agricultores y cooperativas, lamentando que "un agricultor no puede pasar más tiempo en la asesoría que encima del tractor".

Por último, ha defendido una Política Agraria Común que garantice estabilidad y seguridad a los agricultores, así como una bajada de impuestos para el campo y soluciones a problemas que afectan al sector como la sobrepoblación de conejos.

"Castilla-La Mancha necesita un Gobierno que crea en su campo, en sus cooperativas y en sus viticultores. Ese será el compromiso del Partido Popular. Trabajaremos junto al sector para que el vino de nuestra tierra viva la etapa de mayor rentabilidad de su historia", ha sentenciado.