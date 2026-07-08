El PP recuerda que "ni un solo resultado" avala a Page en financiación autonómica: "No ha conseguido más inversiones"

Santiago Serrano es diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

El portavoz de Fiscalidad del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha reprochado al presidente regional, Emiliano García-Page, que lleve "once años diciendo lo mismo" sobre financiación autonómica.

Al respecto, se ha preguntado "qué ha conseguido" el jefe del Ejecutivo autonómico en este periodo. "Ni una nueva financiación, ni más inversiones del Estado, ni las infraestructuras que necesita Castilla-La Mancha, ni soluciones para el agua", ha respondido.

Para Serrano, el máximo mandatario regional "ha fracasado absolutamente en todo aquello que dependía de su capacidad para defender a esta tierra frente a Pedro Sánchez". Según el PP, cuando el presidente del Gobierno "aprieta el acelerador en las cesiones al independentismo, Page responde con una rueda de prensa".

Una vez más, el diputado regional ha afeado la retórica de Page respecto al Ejecutivo central. "Mucho teatro, muchos titulares y ni un solo resultado para Castilla-La Mancha", ha apuntado.

Serrano ha señalado que "ahora Page vuelve a endurecer el tono y vuelve a pedir una Conferencia de Presidentes para decirle las cosas a la cara a Sánchez: el problema es que lleva once años diciendo exactamente lo mismo y haciendo exactamente lo contrario".

Según el principal partido de la oposición, "los castellanomanchegos ya no necesitan escuchar otro discurso de Page contra Sánchez; lo que necesitan es que deje de sostener a Sánchez".

Page, "el perfecto simulador"

Serrano ha criticado que "Page dice ahora que no aceptará privilegios para Cataluña, pero los privilegios siguen llegando porque él nunca lleva su supuesta rebeldía hasta las últimas consecuencias: siempre protesta unos minutos delante de un micrófono y después el PSOE de Castilla-La Mancha vuelve a ser decisivo para mantener a Sánchez en La Moncloa".

El representante del partido que lidera Paco Núñez ha retado al presidente regional a "dejar de apuntalar políticamente" a Sánchez si cree, como ha dicho, que sus pactos con el independentismo quiebran la igualdad. "Lo demás son fuegos de artificio y propaganda".

El PP ha vuelto a poner el foco en los ocho diputados del PSOE por las cinco provincias en el Congreso que "votan disciplinadamente todo aquello que permite que el dinero de todos los españoles acabe financiando los privilegios del separatismo". Según Serrano, el barón díscolo "es el perfecto simulador: aparenta enfrentarse al sanchismo mientras lo mantiene vivo".

Una región "infrafinanciada"

Serrano ha estimado que Castilla-La Mancha pierde alrededor de 1.000 millones de euros cada año con un sistema de financiación autonómica que no responde a las necesidades de una región extensa, envejecida y dispersa, mientras el Gobierno de España negocia ventajas para Cataluña.

La región se mantiene "infrafinanciada, perdiendo oportunidades y siendo la gran olvidada mientras Page representa el mismo papel de siempre".