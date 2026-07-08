Page reclama a Sánchez una Conferencia de Presidentes donde todos hablen "a la cara" de financiación autonómica

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido "coraje" al Gobierno de Pedro Sánchez para convocar una Conferencia de Presidentes autonómicos que aborde entre todas las comunidades del régimen común el nuevo modelo de financiación autonómica.

El encuentro tendría como objetivo que los diferentes representantes territoriales "a la cara podamos discutir" sobre un planteamiento que disgusta a la mayor parte de las regiones y que fue pactado por la anterior titular de Hacienda, María Jesús Montero, y los socios independentistas catalanes del Ejecutivo.

"No puede ser que estemos todos en contra, menos justamente aquellos que lo que quieren son privilegios para sí mismos", ha dicho respecto a la solitaria posición favorable de Cataluña en este asunto. Page ha mostrado su dolor porque "desde planteamientos —o presuntos planteamientos— progresistas se quiera pisotear más que nunca el principio de igualdad".

Desde Castilla-La Mancha se ha insistido en que "solo vamos a aceptar un modelo de financiación que esté pensado para la igualdad y que impida todo tipo de privilegios", una máxima que diverge del principio de ordinalidad que el Estado y la Generalitat pretenden consagrar.

"Lo que necesitamos, lo que exigimos, es un diálogo de verdad para poder hablar en serio". Una vez más, el líder regional ha advertido del riesgo de quebrar la igualdad para intentar sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. "Eso no lo vamos a conceder, eso no va a pasar".

No obstante, el toledano ha reclamado al Gobierno de España que evite "mezclar" el debate sobre el presupuesto de 2027, una ley que debe renovarse cada ejercicio, con el marco de la financiación autonómica, una estructura de carácter más estable y multianual.

Además, Page ha exigido "que no se avance más en el atropello a la igualdad que significa esta propuesta" si no hay un presupuesto aprobado. La idea del Gobierno regional es que antes de abordar la inversión autonómica se elabore un proyecto de cuentas públicas "para que sepamos si hablamos de verdad o de broma, si es algo serio o fuegos de artificio".

El jefe del Ejecutivo regional se ha preguntado "para qué vamos a estar peleándonos unos con otros si finalmente ni siquiera hay presupuesto".

Page ha subrayado que para "hablar de la financiación de la sanidad y de la educación", las diferentes comunidades autónomas no tienen que someterse "al mercado chantajista de la negociación de los independentistas en el presupuesto".

Entretanto, ha recordado que "llevamos 12 años en España de retraso de la financiación autonómica", un periodo protagonizado por el anterior Gobierno del PP y el actual del PSOE.

La demora que sufren las regiones se concibe como "un insulto" para las administraciones públicas que "estamos soportando el gasto gordo, el de las prestaciones sociales", ha añadido en Albacete, durante la inauguración de un recurso asistencial.