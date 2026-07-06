La entrevista de Page en EL ESPAÑOL por Esther Esteban sacude la agenda del país y copa las televisiones

La entrevista concedida por Emiliano García-Page a la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha provocado un enorme revuelo mediático, monopolizando los titulares y las tertulias de los principales medios de comunicación nacionales y autonómicos.

En una intensa conversación cara a cara, la periodista toledana consiguió una batería de titulares del líder socialista sobre el difícil momento que se vive en Moncloa y Ferraz, acorralados por los casos de corrupción.

Además, ha coincidido este lunes con la publicación de los chats entre Pedro Sánchez y Ábalos que denotan la crudeza con la que abordaban la disidencia y las críticas hacia los suyos del barón manchego. "A Page si puedes dale un pescozón", ordenó Sánchez a su ministro cuando Emiliano García-Page criticó la Ley de Amnistía y las cesiones a Junts.

En apenas 24 horas, la información ya acumula miles de lectores en todos los medidores de EL ESPAÑOL y sus clips de vídeo superan las 350.000 reproducciones en las redes sociales de este diario.

Este impacto se extendió en los informativos y programas de actualidad de cadenas televisivas como El programa de Ana Rosa, Antena 3, Castilla-La Mancha Media (CMM) o Telemadrid, entre otras televisiones autonómicas.

Entrevista de Emiliano García-Page para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en el informativo de Antena 3. A3

De hecho, la afirmación que trasladó García-Page a Esther Esteban sobre que "el PSOE se desangra" ha acaparado los bloques de análisis y debate político en gran parte de las escaletas televisivas. Esta entrevista ha terminado por consolidar al presidente de Castilla-La Mancha como el principal contrapoder a Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista.

Durante la misma, Page lanzó un mensaje demoledor a los suyos: "Todos en el PSOE damos por hecho el batacazo electoral". En este sentido, elevó la presión sobre la Moncloa al denunciar una falta absoluta de autocrítica por parte del presidente del Gobierno de España al que acusó de "no reconocer ni un solo error en 10 años".

Asimismo, criticó que se utilice el temor a Vox como una única línea de defensa y tildó de "cutre", pero de una enorme gravedad, la trama impulsada por Leire Díez para intentar tapar la corrupción que afecta al Ejecutivo nacional —"Eso es una bomba de racimo", señaló.

En clave autonómica, la entrevista también ha sacudido con fuerza el tablero político e informativo. Page enfrió, ante la periodista toledana, la idea extendida en algunos círculos de que no se presentará a las elecciones regionales al calificar de "fracaso político" su ausencia en el cartel electoral.

El presidente de Castilla-La Mancha también agitó el tablero orgánico de su partido en el plano regional. Señaló alto y claro que apoyaría competir en unas primarias con Milagros Tolón (exalcaldesa de Toledo y actual ministra de Educación) si esta decidiera optar a la presidencia de la Junta de Comunidades. Además, la animó a presentarse a los comicios municipales: "Es una extraordinaria candidata".

Seguidamente, García-Page acusó al líder del PP en la comunidad, Paco Núñez, de engañar a los ciudadanos en el pacto de la reforma del Estatuto de Autonomía. "Tenían decidido hacer el teatro de aprobarlo para luego bloquearlo". Esto provocó la reacción inmediata del PP, cuya secretaria general, Carolina Agudo, señaló que sus palabras constatan el "fin de su proyecto político socialista".

En la misma línea, la diputada regional del PP, Tania Andicoberry, ha calificado este lunes las críticas de Page como "mucho ruido y pocas nueces" y le ha recordado que "tiene ocho diputados en el Congreso que podrían poner fin al Gobierno mañana mismo, si quisiera".

La entrevista en conjunto marcó durante el fin de semana y sigue marcando la agenda política e informativa autonómica y nacional.