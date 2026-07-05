Page: "Todos en el PSOE damos por hecho el batacazo electoral. En 10 años no he oído a Sánchez reconocer ni un solo error"

Hoy, cuando la mayoría guarda silencio, él habla. Mientras la dirección del PSOE cierra filas en torno a Pedro Sánchez, acorralado por el magma de la corrupción, Emiliano García-Page opta por plantar batalla y dar la cara aún a riesgo de quedarse solo en el Comité Federal.

Defiende que el partido necesita una profunda regeneración y que la única salida política y democrática es convocar elecciones cuanto antes, aunque se pierda "las derrotas curan heridas".

Su despacho oficial del toledano Palacio de Fuensalida es amplio, luminoso y rompe con la sobriedad institucional gracias a una decoración de cuadros coloridos que aportan un aire contemporáneo.

Sin embargo, la entrevista con EL ESPAÑOL —casi dos horas de conversación— no se celebra allí, sino en la antesala, decorada con una modernista cerámica en blanco y negro elaborada en Castilla-La Mancha.

En esa estancia llama la atención dos fotografías colocadas de forma estratégica: una con el Rey y otra con el Papa Francisco, “la que tengo con el Papa León me la están enmarcando”, señala. Durante el encuentro se muestra como lo que es, un socialista pata negra que no tiene pelos en la lengua.

“Soy un socialdemócrata sin aditivos”, suele decir. Es consciente del peso abrumador que ,a veces supone tener el estigma del ganador: “He tenido muchas veces la tentación de tirar la toalla, y estos momentos son especialmente virulentos, pero no presentarme sería un fracaso”, afirma.

Entrevista Emiliano García-Page Cristina Villarino

A Emiliano García-Page (Toledo, 1968), en su tierra, nadie le llama «presidente». Es, simplemente, Emiliano. Eso resume buena parte de la relación que mantiene con los castellano-manchegos.

Basta acompañarle unos minutos por la calle para comprobarlo: resulta casi imposible avanzar sin que alguien le pida una foto, le estreche la mano, le dé dos besos o le anime a seguir manteniendo una posición firme frente a las decisiones del Gobierno de España, aunque sea del mismo partido al que pertenece.

Socialista de convicciones profundas. No rehúye la polémica ni mide sus discrepancias con la dirección federal del PSOE. “Mucha gente ve el sanchismo como la contraposición del socialismo, y gobernar no es resistir”, sentencia.

Es consciente de que Ferraz y Moncloa le han situado en el ojo del huracán, pero ni agacha la cabeza ni está dispuesto a que le humillen.

Licenciado en Derecho y con una larga trayectoria política —concejal, alcalde, consejero, vicepresidente, presidente de Castilla-La Mancha, senador y secretario general del PSOE regional— García-Page se ha convertido en una de las escasas voces críticas entre los llamados barones socialistas.

No duda en afirmar que quien roba y quien mira hacia otro lado forman parte de la misma corrupción.

¿Qué le desgasta a usted más políticamente, las críticas de sus adversarios o la dureza de Pedro Sánchez, Óscar López o Irene Montero cuando dicen que le está haciendo el juego al PP?

El mayor desgaste para un político es no actuar conforme a tu conciencia. En la gestión yo creo que hago lo que tengo que hacer, y lo que me desgastaría es ser incoherente conmigo mismo.

¿La única salida al estado generalizado de corrupción que vivimos es convocar elecciones como afirman Felipe González, usted y otros muchos socialistas en privado?

La salida más decente y mejor para este bloqueo, para superar este laberinto sin salida de la legislatura es electoral. Si se gana magnifico y si se pierde, incluso las derrotas electorales curan muchas heridas.

Pues se quedó solo en el Comité Federal, y sus compañeros fueron inmisericordes…

A los Comités yo ya voy llorado. Lamentablemente llevamos ya 4 o 5, incluido en el que no estuvo el Secretario General por la famosa carta, que son enormemente virulentos. Son estética y físicamente muy violentos. Muy duros, difíciles, incluso muy injustos para mí. No creo que ni yo ni nadie, por el simple hecho de opinar, nos merezcamos tanta atención. No deben de estar muy tranquilos los que me atacan tanto, siendo tantos, que se alteran por una o dos voces críticas que son las que nos manifestamos en el Comité. Es curioso, me cuesta mucho creer que me dediquen más tiempo a mí que a los ciento y pico casos de corrupción o a las 4 últimas elecciones que hemos perdido.

Bueno, el argumento del Gobierno es que no se convocan elecciones porque vendría la derecha…

Decir que no se convocan elecciones porque va a ganar la derecha o viene Vox es solo una coartada. Utilizar a Vox como excusa para que no haya un adelanto electoral lo que puede hacer es que crezca en número de sus votantes. Tanto el PP como Vox se van a beneficiar de la gestión actual del Gobierno. En democracia el juicio más soberano es el de las urnas, de los ciudadanos.

miliano García-Page con Esther Esteban, periodista y presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, durante la entrevista. Ángela Pulido Díaz

Todos auguran que el PSOE se va a dar un batacazo histórico, según van apareciendo casos de corrupción cada vez más graves…

En el PSOE todos damos por hecho un batacazo electoral y nuestro único argumento es que viene Vox. En este partido llevamos meses desangrándonos electoralmente. Tenemos una hemorragia permanente, sangramos a borbotones. El presidente dijo en el Comité Federal que todo lo que va a venir a partir de ahora es el desarrollo de lo que ya conocemos, dando a entender que es lógico y normal acostumbrarse a las imputaciones, un día sí y otro también. Esta hemorragia continua hay que cortarla, acabar con ella. Ni le viene bien al sistema político ni al Gobierno ni al PSOE.

Desde luego, pase lo que pase aquí no dimite nadie, aunque el número de imputados crece a diario. ¿Eso es normal? Los últimos han sido la guardia civil, el DAO o la responsable de la SEPI…

No sé si alguno de los que se ven imputados querrían dimitir y no le dejan. Me temo que hay un cierto complejo, porque si se produce una dimisión tendrían que haberse producido otras muchas. Nosotros llegamos al poder tras plantear una moción de censura por la corrupción del PP con un discurso regenerador y con un espíritu ejemplificador. Y hoy estamos en el polo opuesto. Llegamos con lo que yo llamaría el espíritu Maxim Huerta, y hemos dado un giro a peor de 180 grados.

Pues el DAO es una persona muy conocida para usted…

No le deseo mal a nadie, pero hay casos que me duelen más si se ven afectados. El DAO de la Guardia Civil ha sido general en Castilla-La Mancha. Le tengo por un excelente profesional, pero en este magma apestoso va a salir perjudicado.

"Utilizar a Vox como excusa para no convocar elecciones sólo hace que crezca"

Sea como fuera, a usted le ha caído la del pulpo por decir que el PSOE está en el peor momento de su historia. ¿Solo usted piensa eso?

Yo dije y mantengo que el PSOE está en el peor momento de su historia en cuanto a credibilidad, y eso lo piensan muchos socialistas. Está imputado el expresidente del Gobierno y el secretario general, hay un secretario de organización y ministro condenado, otro inculpado, y docenas de cargos de distintas instituciones, por no hablar del núcleo duro del presidente del Gobierno. Muchas personas de las que le ayudaron a llegar. Nunca se han acumulado tantos casos de corrupción en nuestro partido. No querer verlo es querernos engañar.

Oiga, ¿ha sido un error presentar ministros a las elecciones autonómicas, dado el batacazo, o ha cumplido el objetivo de que Sánchez se garantice el control del partido?

En estos diez años yo no he oído al presidente del gobierno reconocer ni un solo error, así que no aspiro a que reconozca que esto lo ha sido. El presidente del Gobierno tiene derecho a pensar que es el mejor activo del PSOE, y sus ministros son los mejores candidatos posibles. Él mismo repitió en el Comité federal que es el mejor activo, aunque es verdad que no levantó aplausos. Razón de más, si eso es así, para que también se presente en las alcaldías o en las autónomas, pero vamos, yo no comparto ese criterio en absoluto. Y solo hay que ver los resultados de eso candidatos.

¿Pedro Sánchez se ha situado, como dicen muchos, por encima de las siglas para proteger a su familia?, ¿el sanchismo ha acabado con el socialismo?

Muchísima gente en España entiende que el sanchismo se sitúa en contraposición al socialismo tradicional. No sé si el sanchismo está acabando con el socialismo, pero en mi partido, cuando ha habido algún "ismo", como ocurrió con el felipismo, el guerrismo, etc. nunca se ha contrapuesto al socialismo. El problema es que mucha gente no identifica el sanchismo como una etapa de gestión del PSOE sino como la antítesis del socialismo. No digo que esa sea mi opinión, pero mucha gente lo cree.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Reportaje fotográfico: Cristina Villarino y Ángela Pulido

También muchos creen que el PSOE se está liderando de una manera autocrática, ¿es así?

Yo este calificativo de autocrático no lo comparto, pero sí que creo que el partido se ha convertido más en un medio que en un fin. El objetivo es que gobierne el PSOE, independientemente de lo que haga y con quién lo haga. El relato que se impone es gobernar a cualquier precio, o que viene la derecha. Cuando el objetivo tendría que ser para qué gobernamos y con quién. Lo que sí creo es que la gente confunde el proyecto político con una sola persona.

¿El PSOE necesita solo una regeneración democrática o necesita un nuevo secretario general?

No sé si necesitamos un nuevo PSOE o simplemente volver a ser un PSOE reconocible. A mí me cuesta reconocer a este partido. La gestión que estamos haciendo yo no me la podía ni siquiera imaginar. La mayoría de los cuadros del PSOE no hemos terminado de interiorizar al cambio que supuso el modelo de primarias absolutistas.

¿Me está diciendo que habría que eliminar las primarias?

No, en absoluto. Yo soy partidario de las primarias. Hay muchos modelos de primarias, como hay muchas formas de gestionar las mayorías en el seno de los partidos. Yo prefiero unas primarias críticas a unas dogmáticas o carismáticas como las que tenemos. Las estructuras del PSOE tienen una absoluta perplejidad y desconcierto frente un modelo dogmático y pervertido de primarias. Las primarias no pueden acaban con todas las estructuras del partido.

¿No es peligroso que no haya líneas rojas, ni siquiera perder la mayoría del Congreso?

Creo que se está sometiendo a un estrés extraordinario las costuras del sistema. Están pasando cosas que nadie imaginó cuando se redactó la Constitución. Todo el mundo ha asumido que para gobernar se tiene que contar con la mayoría en el Congreso y sino plantear una moción de censura. Creo que de no existir Vox hace mucho tiempo habría habido una moción de censura. Vox es duro de tragar para la inmensa mayoría, para quienes tenemos una mentalidad progresista, incluso para mentalidades conservadoras.

"Mis hijos están sufriendo más de lo normal. Es lo único que me hace ponderar si me compensa o no seguir"

Que se lo digan a Juanma Moreno, que al final ha tenido que tragar y ceder al partido de Abascal una vicepresidencia…

A mí me parece saludable que la ciudadanía entienda que los acuerdos a veces tienen que hacerse, aunque se hagan de mala gana porque no te queda más remedio, como ha hecho Moreno Bonila. Yo lo hice en su día con Podemos, aunque siempre afirmé que no me gustaba. Eso sí, prometí que no gobernaría con ellos a cualquier precio, y lo cumplí.

Permítame una curiosidad, ¿usted ha tenido la tentación de tirar la toalla al sentirse tan atacado por Moncloa y por Ferraz? ¿Cómo influirá eso en su decisión de ser o no el candidato en su tierra?

He tenido muchas veces la tentación de tirar la toalla, no solo en este momento, pero en la política se está voluntariamente y estoy aquí porque es mi vocación. Reconozco que estos momentos están siendo especialmente duros porque hay una intolerancia a la crítica, pero vamos, mi único interrogante para tomar una decisión es mi familia. Porque creo que estoy en el mejor momento de mi vida política, en cuanto al cariño de la gente, madurez y reconocimiento de mi gestión.

Vamos que será el próximo cartel electoral de su partido en Castilla-La Mancha…

Para mí no presentarme a las próximas elecciones autonómicos en Castilla-La Mancha sería un fracaso en términos políticos, pero tengo que valorar mi aspecto familiar. Mi familia, en este ambiente tan envilecido de la política está sufriendo más de lo normal. Mis hijos están preparados para que su padre reciba críticas, pero una cosa es eso, y otra cosa la virulencia con la que se está viviendo. Eso es lo único que me hace ponderar si me compensa o no seguir. Para mí, no poder terminar muchos de los proyectos que tengo en relación a la región sería frustrante.

Emiliano García-Page durante la entrevista con Esther Esteban. Ángela Pulido Díaz

¿Tiene fecha para decidir su candidatura?

Nunca hemos tomado esta decisión de una manera anticipada. Tenemos mucho tiempo por delante, queda casi un año.

Tras las sospechas de financiación ilegal del PSOE, ¿se tendría que haber realizado una auditoría interna a fondo?

Me sorprende que a estas alturas no tengamos certeza de no ser imputados como organización. Tendríamos que tener un estado de auditoría tal, que nos permitiera saber lo que va a pasar, y eso es preocupante. Si el PSOE es imputado con carácter colectivo, además de una inmensa injusticia para todos los que llevamos estas siglas en el corazón, sería no solo gravísimo sino la primera vez que ocurre. Probablemente si eso pasa algunos seguirán diciendo que no es el peor momento del PSOE, pero, claro, tampoco tienen a ningún muerto al que echarle la culpa.

¿Quién es más corrupto, el que roba o el que mira hacia otro lado cuando su entorno se lo ha llevado a manos llenas a avergonzándonos a todos?

El que roba y el que mira hacia otro lado forman parte de la misma corrupción. Conocer un delito y no denunciarlo es complicidad. Lamentablemente la responsabilidad política ahora está manoseada y prostituida. La culpa de la corrupción la tienen los corruptos, pero la responsabilidad de no tener filtros suficientes, la tenemos los dirigentes

¿Gobernar es resistir, o no desistir como dijo Pedro Sánchez?

Gobernar no es resistir. Es gestionar los intereses colectivos conforme a y un proyecto. Y lo demás son pamplinas.

Que su partido ejerza la acción popular contra la fontanera como ha pedido usted serviría para amortiguar este caso que, utilizando sus palabras, ¿puede ser una bomba de racimo?

El caso de Leire Diaz, a la que llamaban Antoñita la fantástica, es cutre, de saldo, de mercadillo, pero de enorme gravedad. Por el grado de implicados, por la intención y las consecuencias. Este caso combina corrupción con una ruptura y un ataque al sistema democrático. Es una subversión democrática y efectivamente una bomba de racimo.

"Felipe González quiere al PSOE muchísimo más que muchos dirigentes actuales"

Máxime si se demuestra que se ha montado todo un aparato en las cloacas tras la imputación de la mujer del presidente, ¿no?

Si alguien cree que hay que montar todo eso por la denuncia o la imputación del juez Peinado es porque entendían que hay muchas cosas que iban a salir. El problema de fondo es por qué se toma la decisión de montar un aparato de subversión para atacar y destrozar a todo el que se meta con el PSOE, judicial o policialmente. ¿No supone eso saber que hay muchas cosas que tapar? Esto no puede justificarse por los nervios que puede generar una imputación del juez Peinado, aunque creo que la causa contra la mujer del presidente es desproporcionada.

Pero Felipe González ha dicho que no votará al PSOE o votará en blanco mientras Pedro Sánchez sigua siendo Secretario General. ¿Usted que hará?

Mire, lo que tengo muy claro es que Felipe González quiere al PSOE muchísimo más de lo que lo quieren muchos dirigentes actuales. Yo votaré siempre al proyecto que represente los valores y mis ideales.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Reportaje fotográfico: Cristina Villarino y Ángela Pulido

¿El daño que ha hecho el caso Zapatero al PSOE va mucho más allá del tema de las joyas, aunque sea tan escandaloso?

Los finales siempre tienen que ver con los principios. A veces incluso cuando estos fallan. El destino de las joyas tiene que ver con su origen, si evidentemente eran regalos oficiales, obviamente tienen que estar en el patrimonio nacional, pero para eso hay que verificar qué son.

¿Si se demuestra que Zapatero lo recibió siendo presidente del Gobierno y se quedó con ello y no lo declaró se desmorona el mito de gobernante impoluto que no tuvo ni un solo caso de corrupción?

Si no existieran las joyas probablemente se podría decir que Zapatero cuando gobernó ni fue un corrupto ni consistió la corrupción. Yo desearía que fuera así, por su bien, el de su familia, el de la organización y el de toda la política española. Si las joyas vinieron después de ser presidente se podría decir que en el gobierno tuvo un comportamiento, y fuera del gobierno, siendo expresidente, ha llevado otro camino. ¿Cuál es el problema que plantean las joyas? que si éstas se regalaron en su gestión de gobierno cambia el enfoque. Y eso tiene mucho más alcance político que el valor pecuniario de las mismas.

Usted ha acuñado un término curioso "el bicho del dinero" que al parecer les pica a muchos. ¿A usted nunca le ha picado?

A mí no me pican ni los mosquitos. Y el bicho del dinero no me ha picado jamás. Desgraciadamente he visto a gente que en su responsabilidad pública han tenido un comportamiento hiperhonesto, a carta cabal, y luego fuera de la misma, pero con las influencias de la responsabilidad pública, ha tomado otro camino. Hay un mundo aparte, es como otra galaxia, la galaxia de los excargos políticos.

¿A José Bono sí le he picado el bicho del dinero?, porque últimamente no paran de salir noticias sobre su enorme patrimonio…

Yo de Bono no puedo hablar nada más que bien de su etapa en Castilla-La Mancha. A partir de dejar la presidencia, en su época madrileña, y sobre sus relaciones con Zapatero y con Pedro Sánchez no quiero opinar nada, porque estoy en el lado totalmente opuesto a esas relaciones políticamente hablando. Bono siempre ha sabido administrar el patrimonio de su padre y siempre se ha administrado él personalmente muy bien. Pero yo no tengo ni idea de todas las noticias que están apareciendo.

Si es cierto que en la regulación de inmigrantes se han colado 400.000 que no residen en España, ¿sería un fraude legal?

Todos aquellos que han solicitado la regularización no siendo residentes de aquí y que han venido al calor de la misma deben quedar al margen del proceso, porque sería un abuso de la confianza de este país. Pero yo en este tema estoy con los valores del Papa Francisco, del Papa León, de la Iglesia, y de tanta gente que quiere tratar con dignidad a los inmigrantes, y no echarlos a patadas. Este ya no solo por un problema moral, es un problema humanitario. Y no comprendo que el asunto genere tanto odio en algunos. Me gustaría que en este país todo el mundo tuviera papeles, y no tuvieran que malvivir en la economía sumergida.

¿Y la ley de nietos puede alterar el censo electoral como dice Rajoy?

La derecha se ha metido en una dinámica contradictoria, porque ahora se oponen a cosas que ellos defendían, y han entrado en una dinámica de gran ansiedad. Yo confío en los procesos de cumplimiento de la ley que lleven los consulados, y que los funcionarios se limiten a aplicar la ley y punto. Yo creo que la derecha ahí se ha metido en una dinámica contradictoria,…

Vamos, que no es un pucherazo legal…

Afirmar que esta ley es un pucherazo legal es estirar inmensamente los argumentos. Ni yo ni nadie puede tener claro que los hijos de los españoles de hoy voten lo que votaron sus padres, y no digamos los nietos sobre lo que votaron sus abuelos.