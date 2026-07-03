Tres alcaldes del PP exigen al Gobierno de Castilla-La Mancha nuevos colegios: uno de ellos se prometió hace 19 años

Los alcaldes de las localidades toledanas de Santa Cruz del Retamar y Hormigos, junto al segundo teniente de alcalde de Yebes-Valdeluz (Guadalajara), han reclamado este jueves a la Junta de Comunidades actuaciones urgentes para mejorar las infraestructuras educativas de sus municipios y han denunciado la falta de planificación del Gobierno de Castilla-La Mancha ante el crecimiento de la población.

Los representantes municipales han realizado estas declaraciones tras asistir a la sesión plenaria celebrada en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde han coincidido en exigir que el Ejecutivo autonómico presidido por el socialista Emiliano García-Page impulse los proyectos pendientes para garantizar instalaciones educativas adecuadas.

El alcalde de Santa Cruz del Retamar, Ángel Martín Montoro, ha asegurado que su Ayuntamiento seguirá "luchando por el nuevo colegio" y ha lamentado la diferencia entre el discurso de la Junta y la situación que viven los vecinos. "Es una realidad paralela", ha afirmado.

Según ha explicado, durante el último curso los alumnos han disfrutado del recreo "en la calle, con coches, con obras y con vecinos". Además, ha señalado que el aula prefabricada instalada no puede utilizarse con normalidad porque el centro carece de la potencia eléctrica necesaria.

Martín Montoro ha insistido en que la construcción de un nuevo colegio responde a una necesidad derivada del crecimiento del municipio y ha denunciado que la tramitación administrativa permanece bloqueada.

"Llevamos más de 400 documentos presentados en Fomento sin respuesta y nos dicen que la pelota está en nuestro tejado, cuando realmente son ellos quienes tienen bloqueados estos documentos", ha asegurado.

Promesa pendiente desde 2007

Por su parte, el alcalde de Hormigos, José Emilio Pérez Rioja, ha recordado que la construcción de un colegio para el municipio fue prometida en 2007 y ha lamentado que, casi dos décadas después, siga sin materializarse.

"Estamos en 2026 y aún no está", ha señalado. Asimismo, ha defendido que la prioridad es que los alumnos puedan desarrollar toda su actividad dentro del centro educativo, sin tener que salir a la calle durante los recreos o en las entradas y salidas del colegio.

En el caso de Yebes-Valdeluz, el segundo teniente de alcalde, Ángel Álamo, ha agradecido el respaldo del Partido Popular de Castilla-La Mancha a las reivindicaciones del municipio y ha recordado que se trata de una de las localidades con mayor crecimiento demográfico de España.

Según ha explicado, en los próximos ocho o diez años está prevista la construcción de unas 4.500 viviendas, lo que supondrá la llegada de alrededor de 14.000 nuevos habitantes.

Sin embargo, ha denunciado que los alumnos de Primaria y Secundaria continúan compartiendo edificio, con "aulas habilitadas incluso debajo de las escaleras y la antigua biblioteca convertida en espacio docente".

Además, ha lamentado que exista un edificio ya puesto a disposición de la Junta que continúa sin finalizarse y que permitiría separar ambas etapas educativas.

Los tres representantes municipales han coincidido en reclamar al Gobierno de Castilla-La Mancha que agilice las actuaciones pendientes para dotar a sus municipios de unas infraestructuras educativas "suficientes y adaptadas" al crecimiento de la población y garantizar una educación pública de calidad.

Estas reivindicaciones se producen después de que la portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, denunciara esta misma semana que el Gobierno de Emiliano García-Page volverá a recurrir el próximo curso a aulas prefabricadas en distintos centros educativos de la región en lugar de construir nuevas infraestructuras o acelerar las obras pendientes.

Hernández aseguró que la planificación educativa del Ejecutivo autonómico "sigue siendo la misma de siempre: barracones" y acusó a la Junta de haber reducido la inversión en centros educativos mientras mantiene a alumnos estudiando "en instalaciones indignas, en aulas improvisadas o en colegios apuntalados".

En este contexto, recordó que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido a poner en marcha un plan de choque para eliminar los barracones y garantizar que todos los alumnos de la región dispongan de "instalaciones seguras y dignas" si alcanza la Presidencia de la Junta tras las elecciones autonómicas previstas para 2027.