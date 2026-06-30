El PSOE reta a Paco Núñez a aceptar la propuesta de Feijóo y que la lista más votada tenga un plus de escaños

El PSOE de Castilla-La Mancha ha lanzado un contundente desafío al presidente regional del PP, Paco Núñez, emplazándolo a "atreverse" a aplicar en la comunidad autónoma la propuesta de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, para reforzar el peso de la lista más votada en los sistemas de gobierno y evitar la fragmentación política.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede regional del PSOE en Toledo, el secretario de Formación del partido, Sergio García-Navas, ha preguntado directamente a Núñez si "va a hacerle caso" a su jefe de filas.

El dirigente socialista ha vinculado esta iniciativa con el actual panorama político castellanomanchego, donde las encuestas siguen situando al presidente Emiliano García-Page como la fuerza más votada, aunque con riesgo de perder la Junta, desalojado por la suma de PP y Vox.

En este sentido, García-Navas ha augurado que, si el modelo defendido por Feijóo se aplicara de manera estricta y sin pactos, Núñez no solo no gobernaría la Junta de Comunidades, sino que el PP tampoco controlaría ninguna diputación provincial ni ningún ayuntamiento de capital de provincia o de grandes ciudades, señalando explícitamente el caso de Talavera de la Reina.

La propuesta de Alberto Núñez Feijóo, aludida por García-Navas, plantea la introducción de mecanismos de "prima de gobernabilidad" para la lista más votada, siguiendo modelos vigentes en Grecia o Italia, con el objetivo de asegurar la estabilidad institucional.

Sin embargo, el representante socialista ha incidido en que "lo que plantea Feijóo es muy claro en el discurso, pero muy difícil de sostener en la práctica cuando no se tienen mayorías absolutas".

Dos vías

Para materializar esta medida en la región, García-Navas ha insistido en que el PP "está a tiempo" y ha planteado dos alternativas concretas: una reforma formal del Estatuto de Autonomía a través de una enmienda, o recurrir a una vía "más rápida", ironizando con la opción de "ir al notario y pactarlo".

El secretario de Formación ha concluido su intervención cuestionando la autonomía política de los populares en la comunidad y su dependencia de Vox para acceder a gobiernos municipales y provinciales, afirmando de forma tajante: "Que lo prueben si tanto creen en ello. Pero me temo que no lo harán porque el PP siempre hace trampas y porque está gripado con Núñez y necesita el remolque de Vox".

Estoy convencido de que esta propuesta la comparte al 100% @paconunez_ ¿la aplicamos en CLM? estamos a tiempo de modificar el Estatuto de Autonomía vía enmienda con la propuesta de Feijóo.



También podemos pactar que gobierne la lista más votada. Para eso no hace falta cambios… https://t.co/JQyFYOSe7t — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) June 30, 2026

A este reto institucional se ha sumado el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, quien ha respaldado y amplificado el mensaje a través de su cuenta en la red social X.