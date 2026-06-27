El PP de Castilla-La Mancha quiere que Page pida a Sánchez su dimisión: "Ya no valen los discursos, hay que retratarse"

La vicesecretaria de Igualdad y Mujer del PP de Castilla-La Mancha, María Patricio, ha exigido al PSOE que aproveche la celebración de su Comité Federal para "demostrar si aún queda decencia" en el seno del partido rival y anteponer "España y la dignidad de sus siglas al interés personal de Pedro Sánchez".

Patricio ha subrayado que los socialistas tienen "la obligación moral" de decidir si siguen "mirando hacia otro lado" o si dan "un paso al frente". En este sentido, ha advertido de que "permanecer en silencio ya no es una posición neutral, sino asumir la deriva política y moral que atraviesa el Gobierno y ser cómplice de sus tropelías".

La dirigente popular ha señalado directamente al PSOE de Castilla-La Mancha, al PSOE de Guadalajara y al presidente regional, Emiliano García-Page, y ha comentado que si no exigen la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones "quedará claro que todo ha sido un teatrillo".

"Ya no valen los discursos ni las medias tintas. Es el momento de retratarse", ha subrayado Patricio, quien ha añadido que quienes dicen discrepar dentro del PSOE, pero no actúan, "demostrarán que han antepuesto las siglas al interés de España".

Asimismo, ha advertido de que "nadie podrá seguir presentándose como la voz crítica del PSOE" si, llegado este momento decisivo, optan por sostener al actual presidente del Gobierno.

Patricio ha denunciado que España se encuentra en una situación de "bloqueo institucional permanente", con tres años sin nuevos Presupuestos Generales del Estado y un Ejecutivo que "ha convertido la excepción en la norma y ha sustituido el diálogo parlamentario por la supervivencia política".

En esta línea, ha lamentado que cada día se conozcan nuevas informaciones sobre "escándalos y casos de corrupción que rodean al Gobierno", lo que, a su juicio, deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

"La respuesta del Gobierno nunca ha sido asumir responsabilidades, sino atrincherarse y levantar cortinas de humo para tapar sus vergüenzas", ha criticado.

Por todo ello, desde el PP han pedido "devolver la voz a los españoles", mediante la asunción de responsabilidades políticas, la dimisión de Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones. “España merece estabilidad, transparencia y un Gobierno centrado en resolver los problemas reales de los ciudadanos", ha finalizado Patricio.