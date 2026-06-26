El PSOE de Castilla-La Mancha reta a Núñez y propone "que le diga a Feijóo que presente una moción de censura"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha solicitado al presidente del PP en la región, Paco Núñez, que "le diga al señor [Alberto Núñez] Feijóo que presente una moción de censura" que facilite el cambio de Gobierno que demanda de forma recurrente y para el que ha pedido la participación de Emiliano García-Page.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha afeado que Núñez "exige a otros partidos" lo que no hace con el suyo y "para ser coherente y tener credibilidad" le ha invitado a contactar con la dirección nacional de su partido respecto al futuro político de Pedro Sánchez.

"Le diría que sea valiente, que le pida a su propio partido lo que ya está pidiendo a los socialistas", ha comentado Abengózar. No obstante, la diputada del PSOE en la Cámara autonómica descarta que el líder de la oposición regional se atreva a trasladar este plan a Feijóo: "Aquí dice una cosa, pero cuando su partido le manda hacer, hace la contraria".

Abengózar ha ironizado con "la coherencia del PP" en la región. La formación que lidera Núñez presume de su respaldo a los intereses de la comunidad autónoma, "pero cuando Génova le dice que tienen que ir en contra de Castilla-La Mancha, no tienen ningún problema en hacerlo".

Según el PSOE, las decisiones del principal partido de la región suponen "un peligro". Al respecto, Abengózar ha lamentado que en los últimos días haya aflorado "la cara y la cruz" del PP regional. "Tenemos noticias positivas del buen ritmo de las políticas que se aplican en Castilla-La Mancha porque el método Page funciona y recogemos reconocimientos y premios; sin embargo, enfrente tenemos un PP que nos engaña continuamente".

La responsable de la federación regional socialista ha criticado el comportamiento de "un PP totalmente desnortado que traiciona a Castilla-La Mancha", una supuesta postura que ha relacionado con el "vota en contra de nuestro azafrán de La Mancha" en el Senado y con la "indignación" del PP de Guadalajara con la Tubería Manchega.

Al PP de esta provincia no le gusta que "beban los pueblos de Castilla-La Mancha" a través de esta infraestructura. "Sin embargo, se sienten muy orgullosos y aplauden los trasvases que se van a Murcia", ha comentado.