El PSOE pide a Núñez "coraje" para condenar los casos de corrupción del PP: "Que tenga la misma contundencia"

El presidente del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha denunciado "la falta de coraje y la incoherencia" del presidente del PP regional, Paco Núñez, para condenar los casos de corrupción del PP. Y le ha pedido la "misma contundencia" con la que habla del resto de partidos.

Godoy ha criticado que Núñez "haya guardado silencio" cuando este miércoles ha estado en Toledo María Dolores de Cospedal, mientras el número dos de su Gobierno, Andrés Gómez Gordo, "para el que piden 15 años de cárcel por espiar a Bárcenas para tapar la corrupción del PP, estaba declarando en la Audiencia Nacional por la Kitchen".

"Lo único que hizo Núñez fue ponerse de perfil. Llevan semanas pidiendo contundencia al PSOE para condenar una corrupción que ya hemos condenado, independientemente de quién venga. Nos gustaría que esa misma contundencia la tuviese el señor Paco Núñez y la tuviese el PP de Castilla-La Mancha", ha expresado.

Asimismo, ha lamentado que paralos 'populares' "la única corrupción que supone un problema es la que no hay en su partido". "Consejos vendo que para mí no tengo. Que esa falta de coraje se extrapole también a otros asuntos de la región", ha indicado.

Y ha llamado la atención sobre su "incapacidad" de posicionarse a favor de intereses importantes para Castilla-La Mancha, como el agua. Ha recordado que los 'populares' "se alinearon con el sindicato de regantes de Murcia".

"Firmaron el memorándum del agua, que era un despropósito para los intereses de Castilla-La Mancha. Y se cargaron el consorcio del Alto Guadiana, que servía para legalizar los pozos y que ha permitido que la Confederación sancione a muchos agricultores que no han podido legalizar esos pozos", ha sentenciado.