El PP apela a la "conciencia democrática de Page" tras la condena a Ábalos y le pide que haga caer a Pedro Sánchez

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha apretado este martes el cerco político sobre Emiliano García-Page tras la condena del Tribunal Supremo al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por corrupción.

En una rueda de prensa celebrada en Toledo, Agudo ha calificado la sentencia conocida este lunes, que condena a Ábalos a 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, como "uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente de España".

La dirigente popular ha trazado un vínculo directo entre la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa y el apoyo de los ocho diputados socialistas castellanomanchegos en el Congreso.

"Si Pedro Sánchez, que colocó a Ábalos de número dos, hoy es presidente del Gobierno es gracias al apoyo de los ocho votos de los diputados de Page en el Congreso, porque sin estos ocho votos Sánchez estaría fuera de La Moncloa", ha afirmado.

A partir de ahí, ha elevado el tono contra el presidente regional, al que ha señalado como parte de la supervivencia parlamentaria del jefe del Ejecutivo. "Ya no le vale la crítica de salón y mantener su apoyo intacto a Sánchez después de lo que ha sucedido", ha manifestado.

Agudo se ha preguntado además qué más debe ocurrir para que Page, el dirigente socialista más crítico con Pedro Sánchez, rompa la baraja: "¿Por qué sigue respaldando un proyecto de un presidente acorralado por la corrupción de su partido, su familia y su gobierno?".

Elogios a Ábalos

La portavoz del PP regional también ha recuperado unas declaraciones de Page durante una visita de Ábalos a Castilla-La Mancha, en las que el presidente autonómico destacó que el entonces ministro tenía al Estado presente en cada una de sus actuaciones.

A la luz de la sentencia del Supremo, Agudo ha considerado que "la conciencia democrática de Page debería estar profundamente removida y no puede seguir amparando con sus votos a quien colocó a Ábalos en el Gobierno, en el partido y en los puestos de máxima decisión".

Agudo ha reclamado además la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. "Los españoles merecen ir a las urnas y votar para decidir que España esté gobernada por personas decentes", ha defendido.

Retirada de apoyos

En la misma línea, ha insistido en que Page debe mover ficha si quiere marcar distancias reales con el jefe del Ejecutivo. "Sánchez debe dimitir y convocar elecciones de manera inmediata y Page tiene que forzarlo retirándole su apoyo personal y el de los ocho diputados del PSOE en el Congreso", ha zanjado.

Page, por su parte, ya ha respondido en otras ocasiones a este planteamiento del PP. El presidente castellanomanchego ha sostenido que no será el PSOE de Castilla-La Mancha, mediante una actuación que equipara al transfuguismo en el Congreso, quien resuelva la frustración de los populares por no contar con los apoyos parlamentarios necesarios para provocar un cambio de Gobierno.