Felipe González pide a Sánchez que asuma su "responsabilidad política" ya sea "dimitiendo o convocando elecciones"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asimilado la sentencia condenatoria por corrupción contra José Luis Ábalos y su lugarteniente Koldo García con la que "provocó la caída del PP y la moción de censura" que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. "Me suscita el mismo respeto", ha subrayado.

En la misma línea, el expresidente del Gobierno, Felipe González, ha definido el fallo del Tribunal Supremo como una sentencia "bien hecha, correcta y muy medida".

El jefe del Ejecutivo regional y el tercer presidente de la democracia han participado en el encuentro España, su presente y su futuro, un evento organizado por la patronal toledana Fedeto con motivo de su quincuagésimo aniversario, moderado por la periodista Ángeles Blanco y celebrado en un hotel de la capital de Castilla-La Mancha.

Page ha asegurado que le "han llamado más la atención algunas reacciones que la sentencia en sí misma". Entretanto, ha recordado que el PP y su entonces secretaria general María Dolores de Cospedal también tachaban de "conspiración" la operación Gürtel, el argumento que motivó la moción de censura que terminó con el Ejecutivo de Rajoy.

Respecto al futuro judicial de las causas abiertas en torno a Ferraz y Moncloa, Page ha recordado que "quedan todavía varias sentencias" por salir. "Hay muchos posibles confidentes, y no solo de los que se está hablando".

Sobre las críticas proferidas desde el Gobierno que lidera Pedro Sánchez por la escasa condena a Víctor de Aldama, Page ha deslizado el temor a "poner el dedo en la llaga" del empresario zamorano, "no vaya a ser que los españoles terminen pensando que existen miedo a que existan otros confidentes".

También González ha pedido "no tener una visión distorsionadora del funcionamiento de los tribunales", una apelación que contraría las voces que desde el propio círculo de Sánchez cuestionan los fundamentos que han servido de prueba en la causa contra el antiguo número dos del PSOE y exministro de Transportes.

Quien ocupó la Moncloa entre 1982 y 1996 ha recordado que la concurrencia de delitos ha facilitado la acumulación de años de cárcel. En todo caso, "no es la más alta que se haya hecho", ha puntualizado.

Además, ha subrayado que lo ocurrido con Aldama, el personaje de la trama que con más benevolencia ha sido tratado por el tribunal, tampoco supone un hecho excepcional. "Hemos animado a la gente a hacer eso", ha dicho sobre las delaciones para ayudar a destapar delitos. "Hemos aplaudido a aquellos que han denunciado los delitos del PP".

Para González, Aldama es uno de aquellos delincuentes que "aceptan haber cometido el delito" y saben que van a pagar una parte. El empresario "delata la existencia de los delitos autodelatándose".

También se ha referido a los indultos concedidos por el actual Ejecutivo a quienes descubrieron tramas corruptas y han sido "premiados" con la gracia de la libertad.

Asimismo, ha defendido el trabajo de la UCO o la UDEF. "Cuando la justicia les encarga hacer una investigación ejercen como policía judicial y solo dan cuentas al juez". Del mismo modo, ha añadido que ambas divisiones no califican las conductas, "solo califican lo que están viendo; la calificación solo corresponde al juez instructor".

González urge a la convocatoria electoral

El expresidente del Gobierno ha comentado que Pedro Sánchez "tendría que haber convocado elecciones ya". La condena del Supremo ha confirmado que la existencia de "una responsabilidad política evidente" que necesita una respuesta.

"Por este tipo de responsabilidad política Ábalos se subió a la tribuna del Congreso y le planteó a Rajoy la moción de censura", ha rememorado el presidente que más tiempo ha estado en el cargo en el último medio siglo. "Ahora es exactamente igual", ha indicado.

Otro "mecanismo" para afrontar la situación desencadenada por la corrupción ya sentenciada "es dimitir". Además de una cita anticipada con las urnas, la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza, una vía esbozada por Page hace un año, se antoja como otra fórmula de validación ante la ciudadanía.

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