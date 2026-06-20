La Aemet activa alertas en cuatro provincias de Castilla-La Mancha por la ola de calor, tormentas de granizo y viento

Este sábado arranca la primera ola de calor del verano 2026, una situación que se extenderá durante buena parte de la semana. Ante la previsión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará alertas amarillas en cuatro provincias de Castilla-La Mancha por tormentas y altas temperaturas.

Los avisos se pondrán en marcha a partir de las 13 horas de la tarde y se extenderán durante varios días. Las provincias afectadas son Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara.

En Ciudad Real, se esperan máximas de 38 grados en el Valle del Guadiana y en las Sierras de Alcudia y Madrona. Además, habrá rachas muy fuertes de viento y granizo en el Valle del Guadiana, La Mancha y Montes de Norte y Anchuras.

En Toledo, la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo y los Montes de Toledo estarán en alerta amarilla por temperaturas entre 36 y 38 grados. Asimismo, la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo, la zona de los Montes y La Mancha también estarán en aviso por rachas de viento y granizo.

En Cuenca, el aviso se activará en la Alcarria conquense y en La Mancha por temperaturas de 36 grados.

Por último, en Guadalajara, la comarca de la Alcarria y de Parameras de Molina estarán en aviso ya que los termómetros oscilarán entre 36 y 37 grados.

Alertas por la ola de calor

Ante la ola de calor, la Aemet mantendrá las alertas durante las horas centrales del día al menos hasta el lunes.

Este domingo, las provincias de Ciudad Real y Toledo serán las más afectadas y estarán en aviso naranja, por temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados. El resto de la comunidad estará en alerta amarilla. Estos avisos se mantendrán de cara al lunes.