Núñez pide ampliar la Directiva Marco del Agua: "Si cierran el 70 % de los pozos de Castilla-La Mancha sería la ruina"

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, durante su intervención en el Foro Permanente 'El Agua que necesita Castilla-La Mancha'.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este viernes una prórroga de cinco años en la aplicación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, hasta 2032, al considerar que su cumplimiento en los plazos actuales supondría el cierre del 70 % de los pozos de la región.

Durante el Foro Permanente 'El Agua que necesita Castilla-La Mancha', celebrado en Tomelloso (Ciudad Real), Núñez ha advertido de que "si no se amplía la Directiva, el 70 por ciento de 7.000 pozos se van a cerrar y esto es la ruina de Castilla-La Mancha", por lo que ha defendido ampliar el plazo para poder acometer las actuaciones necesarias y cumplir los objetivos marcados por Europa.

"Hablar de agua es hablar de la supervivencia de nuestra tierra; Castilla-La Mancha sólo tendrá futuro si tiene agua, y yo voy a trabajar por el futuro de nuestra región, defendiendo con uñas y dientes a Castilla-La Mancha", ha asegurado.

El dirigente popular ha insistido en que "ampliar el plazo de la Directiva Marco del Agua está por encima de cualquier ideología" y ha afirmado que se trata de "una cuestión de supervivencia de nuestros pueblos". Además, ha recordado que trasladó esta petición a la comisaria europea de Aguas durante una reciente visita a Bruselas.

Fondos sin ejecutar

Núñez también ha cargado contra el Gobierno de Emiliano García-Page, al asegurar que "en los últimos 10 años apenas se han ejecutado un 36 por ciento de los fondos previstos para inversiones hídricas en nuestra región" y ha lamentado que el Ejecutivo autonómico no haya cumplido el Pacto Regional por el Agua firmado hace cinco años y medio.

"Me comprometo a cumplirlo cuando llegue al Gobierno de Castilla-La Mancha dentro de un año", ha avanzado.

“Para mí el agua no es un eslogan, ni un titular de prensa; es una obligación moral, una responsabilidad política y una cuestión de justicia. Hoy existen dos modelos en nuestro país: uno del de Page y Pedro Sánchez, cuyos resultados ya conocemos, y yo les propongo que vayamos a un modelo donde la gestión del agua esté basada en el consenso, el rigor y en utilizar el agua para crear empleo y riqueza, el que represento yo en Castilla-La Mancha y Feijóo en España", ha concluido Paco Núñez.

"Hay que pasar de las guerras de agua a utilizar el agua como elemento de generación de riqueza, empleo y oportunidades", ha añadido.

El PSOE responde

Las declaraciones del presidente regional del PP han sido respondidas por el portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, quien ha lamentado que Núñez "vaya a tontá por día". Así se ha referido al argumento esgrimido por Núñez en distintas ocasiones: que los agricultores y la industria castellanomanchega pueda aprovechar el agua del Tajo antes de que lo hagan los portugueses.

😱Paco Núñez dando clases de geografía...



🤦♂️En efecto, y muy a su pesar, el río Tajo no desemboca en Murcia. pic.twitter.com/hyJsWrJyun — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) June 19, 2026

"Si el Tajo no fuera hacia Portugal, no pasaría por Castilla-La Mancha", ha señalado el dirigente socialista, que ha acusado a Núñez de anteponer los intereses de su partido a los de la región.

Sánchez Requena ha criticado que el líder del PP "prefiera demostrar que tiene menos conocimientos que un niño de Primaria" antes que defender la posición de Castilla-La Mancha en materia hídrica.