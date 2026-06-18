Llega la primera ola de calor del verano a Castilla-La Mancha: hasta 42 grados a partir de este día

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la llegada de la primera ola de calor del verano 2026 a partir de este fin de semana. Una situación que se prolongará durante gran parte de la próxima semana y que dejará temperaturas por encima de los 40 grados en buena parte de España.

A partir del sábado se espera un ascenso que será más acusado el domingo, con los termómetros superando los 38 grados en los valles interiores. El domingo se prevén temperaturas de entre 38 y 40 grados en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En estas zonas, los termómetros pueden acabar rozando los 42 grados.

La situación se extenderá el lunes y, "aunque existe incertidumbre el martes", este día podrían darse temperaturas entre 39 y 40 en los valles del Ebro y Tajo; entre 40 y 42 en los valles del Guadiana y Guadalquivir; y hasta 44 grados en algunas zonas de España.

La Aemet ha asegurado que el escenario más probable es que a partir del miércoles las temperaturas comenzarán a descender de forma ligera, aunque ha puntualizado que se mantendrán en valores muy elevados durante buena parte de la semana.

Alerta de Protección Civil

Por su parte, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado del episodio de temperaturas muy altas y persistentes entre el domingo y buena parte de la próxima semana, que podrá dejar valores por encima de 42 grados.

Por ello, ha recomendado limitar la exposición al sol, mantenerse en lugar bien ventilado, ingerir comidas ligeras y regulares, beber frecuentemente, vestir con ropa clara cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.

Además, ha pedido evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día e interesarse por las personas mayores, enfermas y por las que vivan solas o aisladas.

Asimismo, ha pedido a los ciudadanos que mantengan la "precaución ante el peligro por posibles incendios forestales".