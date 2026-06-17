Page carga contra Moncloa e ironiza con el argumento del 'lawfare' como excusa para no aplicar los caudales del Tajo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del Tajo, una actitud que ha calificado de "verdaderamente lamentable" y que ha supuesto la no modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que los pronunciamientos judiciales han determinado.

Page ha insistido en que "ya está tardando el Gobierno de España en aplicar" los fallos del Alto Tribunal y ha subrayado su preocupación por lo que considera un incumplimiento evidente. Aunque ha señalado que desconoce si con este asunto en el Ejecutivo "hablan de lawfare o de presión judicial", ha recalcado que lo que sí sabe es que el propio Ministerio para la Transición Ecológica "está incumpliendo las sentencias".

En este contexto, el presidente regional ha vuelto a poner el foco en la responsabilidad del Ejecutivo central y ha remarcado la necesidad de acatar las resoluciones judiciales y de corregir una situación que considera injustificada.

No obstante, Page también ha afeado los argumentos del PP de Castilla-La Mancha. El partido que dirige Paco Núñez ha lamentado que el agua del Tajo llegue a Portugal y no pueda ser aprovechada por los agricultores y ganaderos de la región, un axioma al que Page ha respondido con la evidencia de que el Tajo "es un río de la península" y que el argumento de la oposición solo sirve para "defender lo indefendible".

Según el jefe del Ejecutivo regional, "se dicen muchas tonterías que yo también creo que hay que combatirlas". En todo caso, Page se ha mostrado abierto a "comentar las cosas" y ha subrayado que a Castilla-La Mancha "siempre" le ha ido "muy bien hablando claro". Sin embargo, ha reconocido que la franqueza le origina "más de un disgusto", aunque ha defendido la libre expresión como "un derecho democrático".

"La gente tiene derecho a que se le hable claro y, por supuesto, a que se le expliquen las cosas: las más honestas y las más deshonestas", ha añadido el presidente regional, quien ha abundado en que el debate y la contraposición de pareceres "es un derecho democrático, un derecho ciudadano, no es un problema".

Defensa del medio ambiente

Respecto a la preservación medioambiental, Page ha resaltado la importancia de cuidar el entorno y ha afirmado que las voces que cuestionan el cambio climático "a veces son discursos desde la negación más absurda y hay otras veces que son simples tonterías". El líder regional considera que "el egoísmo" está detrás de la negación.

"El egoísmo es la batalla de fondo de la humanidad, la negación de la propia solidaridad", ha reflexionado Page durante un acto celebrado en la localidad de Ocaña (Toledo). El presidente autonómico ha insistido en que la protección del medio ambiente "es una batalla de solidaridad", y se ha preguntado si se puede plantear que sea solidario con las próximas generaciones aquel que "no es capaz de ser solidario con el de al lado".