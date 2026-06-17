El Ayuntamiento de Mora solicita a la Junta casi 240.000 euros para modernizar la climatización escolar

El Ayuntamiento de Mora ha presentado dos proyectos de mejora energética y climatización para sus dos centros de Educación Infantil y Primaria, con el objetivo de optar a una subvención cercana a los 240.000 euros dentro de la convocatoria de la Junta de Castilla-La Mancha en el marco de la Tercera Convocatoria de Ayudas frente al Cambio Climático en centros educativos públicos.

Las actuaciones, impulsadas por el equipo de Gobierno municipal y el alcalde Emilio Bravo, afectan al CEIP José Ramón Villa y al CEIP Fernando Martín, y tienen como finalidad mejorar el confort térmico de los alumnos y avanzar hacia una mayor eficiencia energética en los edificios escolares.

En el caso del CEIP José Ramón Villa, el proyecto contempla la instalación de 27 equipos de climatización tipo split, distribuidos en aulas y espacios como el aula de apoyo, biblioteca, comedor, despachos de dirección y sala de profesores.

Por su parte, en el CEIP Fernando Martín se prevé la instalación de 23 equipos, que se ubicarán principalmente en aulas y otras dependencias como biblioteca, aula de música y zonas administrativas.

Apuesta por la sostenibilidad

Ambos proyectos incorporan además una importante apuesta por la sostenibilidad mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo. Cada centro contará con 55 paneles solares, con una potencia total de 30 kWp, lo que permitirá reducir el consumo energético y la huella de carbono de las instalaciones educativas.

La inversión global prevista asciende a aproximadamente 240.000 euros, destinada a modernizar las infraestructuras escolares y adaptarlas a las altas temperaturas cada vez más frecuentes en la región.

El alcalde, Emilio Bravo, ha destacado que la mejora de los centros educativos es una prioridad para el consistorio, subrayando que estas actuaciones buscan crear espacios "más confortables, saludables y eficientes energéticamente", además de suponer una inversión directa en calidad educativa y bienestar infantil.

El Ayuntamiento de Mora confía en que ambas solicitudes sean aprobadas, lo que permitiría avanzar en la modernización de los colegios públicos y reforzar su compromiso con la educación y la sostenibilidad.