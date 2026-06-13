Núñez anima a los jóvenes a ser una "generación valiente" para "liderar el cambio que necesita" Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha animado este sábado a los jóvenes a "liderar el cambio que necesita Castilla-La Mancha" y ha reivindicado su papel como pieza clave para construir "una región de oportunidades, libertad y futuro".

Núñez ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la inauguración del XIII Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Toledo, donde ha agradecido el compromiso de los jóvenes que han decidido dar un paso adelante para asumir responsabilidades dentro de la organización. "Castilla-La Mancha necesita una generación inconformista, preparada y valiente que quiera liderar los cambios que nuestra tierra demanda", ha subrayado.

En este contexto, ha puesto en valor el trabajo del presidente saliente de la organización juvenil, Roberto García, a quien ha agradecido su labor durante los últimos años, y ha deseado "el mayor de los éxitos" al nuevo responsable provincial de NNGG Toledo, Iker Martínez, que asumirá el liderazgo de la organización.

Inauguración del XIII Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Toledo.

El dirigente popular ha centrado buena parte de su discurso en la situación de la juventud en la región, alertando de las dificultades que, según ha señalado, encuentran para desarrollar su proyecto vital. Entre los principales problemas ha mencionado el acceso a la vivienda, el desempleo juvenil y la incertidumbre económica y social.

Problemas entre la juventud

"Tenemos jóvenes mejor formados que nunca, que se esfuerzan, que se reinventan constantemente, pero que encuentran cada vez más obstáculos para emanciparse, encontrar un empleo estable o formar una familia", ha afirmado Núñez, quien ha añadido una advertencia de calado: "cuando una sociedad impide a sus jóvenes construir su futuro, está hipotecando su propio porvenir".

Asimismo, ha lamentado que Castilla-La Mancha registre "una de las tasas de emancipación juvenil más bajas del país", situada en torno al 13,3 %, y ha señalado que la región sufre también "una de las cifras de desempleo juvenil más elevadas de España". A su juicio, esta situación está provocando una pérdida progresiva de talento y oportunidades para el desarrollo económico y social del territorio.

Durante su intervención, Núñez ha insistido en que la juventud actual "está mejor formada que nunca", pero ha advertido de que esa preparación no se traduce en oportunidades reales. "Se esfuerzan, se preparan y se reinventan constantemente, pero encuentran demasiados obstáculos para poder construir un proyecto de vida digno", ha remarcado.

El presidente regional del PP ha defendido la necesidad de un proyecto político "reformista, moderno, europeísta y comprometido con la libertad", en contraposición a las políticas socialistas, a las que ha acusado de generar "más burocracia, dependencia y falta de oportunidades para los jóvenes".

En este sentido, ha animado a los jóvenes a implicarse activamente en la vida pública y a no permanecer al margen de las decisiones que afectan a su futuro. "No sois el futuro, sois el presente. No tenéis que esperar vuestro turno para participar, influir y transformar vuestra realidad porque Castilla-La Mancha necesita vuestra energía, vuestra preparación y vuestra valentía", ha afirmado.

También ha subrayado que "no tenéis que esperar vuestro turno" para implicarse en la transformación social y política, insistiendo en que la juventud debe asumir un papel activo en el momento actual. "Tenéis que participar, influir y transformar vuestra realidad", ha señalado.

El acto ha servido además como punto de encuentro de la organización juvenil del PP en la provincia de Toledo, en un contexto en el que Núñez ha apelado a la movilización y al compromiso político de los jóvenes para impulsar, según ha defendido, los cambios que necesita Castilla-La Mancha.