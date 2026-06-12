Ya es oficial: las fechas clave y las novedades de la temporada de caza 2026/2027 en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes 12 de junio en el Diario Oficial de la región (DOCM) la Orden de Vedas que marcará el ritmo de la temporada cinegética 2026-2027.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha defendido que esta normativa refuerza el papel de la caza como "un valor social, económico y sostenible". Han diseñado un calendario con fechas muy específicas para el periodo general y la media veda, introduciendo importantes novedades.

En este sentido, el periodo de caza mayor y menor en la región se estructura en tres grandes fechas:

Apertura oficial : 8 de octubre de 2026.

: 8 de octubre de 2026. Cierre de la Caza Menor : 8 de febrero de 2027.

: 8 de febrero de 2027. Cierre de la Caza Mayor: 21 de febrero de 2027.

Una de las grandes prioridades para esta temporada es el control de las poblaciones de ungulados (animales de pezuña), cuya proliferación en algunas zonas requiere medidas de gestión urgentes. Para paliar esta situación, la Orden de Vedas introduce un incremento drástico en los cupos autorizados:

Machos (ciervo, corzo y gamo): se incrementa el cupo un 30 %.

(ciervo, corzo y gamo): se incrementa el cupo un 30 %. Hembras (ciervo, corzo, gamo y cabra montesa): el cupo se duplica, registrando un aumento del 100 %.

(ciervo, corzo, gamo y cabra montesa): el cupo se duplica, registrando un aumento del 100 %. Jabalí: al igual que en años anteriores, se mantiene la autorización para cazarlo durante todo el año fuera del periodo general, utilizando la modalidad de aguardos.

El sector cinegético celebra una de las noticias más esperadas: la Comisión Europea ha vuelto a validar la caza de tórtola europea gracias a la espectacular recuperación de la especie. Según los datos oficiales, la población alcanzó los 2,1 millones de parejas en 2025, lo que supone un crecimiento del 46,6 % en los últimos cuatro años.

Cupo limitado y control digital

Castilla-La Mancha dispondrá de un cupo máximo de 20.777 tórtolas que se repartirá exclusivamente entre los cotos que hayan sido autorizados tras demostrar que cumplen con los exigentes criterios de los programas de seguimiento científico y de los agentes medioambientales.

Las fechas autorizadas para tórtola serán el 22 y 23 de agosto de 2026. Además, los acotados elegidos tendrán la obligación de registrar todas sus capturas a través de una aplicación móvil de precinto digital.

Cambios en la media veda: la codorniz y la burocracia digital

La codorniz común también estrena condiciones especiales. Esta temporada solo podrá cazarse durante el periodo de media veda, quedando prohibida su caza fuera de estas fechas. Los plazos varían según la comarca:

Regla general : del 20 de agosto al 15 de septiembre de 2026.

: del 20 de agosto al 15 de septiembre de 2026. Excepciones : en los municipios de la Serranía Alta de Cuenca y la Alcarria Baja de Guadalajara, el periodo se retrasa ligeramente, del 27 de agosto al 15 de septiembre.

: en los municipios de la Serranía Alta de Cuenca y la Alcarria Baja de Guadalajara, el periodo se retrasa ligeramente, del 27 de agosto al 15 de septiembre. Sueltas: solo se permitirán sueltas de codorniz en zonas específicas de adiestramiento de perros y aves de cetrería durante el periodo general de caza (del 8 de octubre al 8 de febrero).

La Administración regional ha decidido premiar la digitalización simplificando los trámites. Aquellos titulares de terrenos cinegéticos que utilicen la aplicación de precinto digital para registrar todas las capturas de la media quedarán exentos de presentar el tradicional formulario MLEC antes del 15 de octubre.