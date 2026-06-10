Confirmado: viajar en autobús entre ciudades y pueblos de Castilla-La Mancha será gratis para menores de 14 años

Viajar en autobús entre ciudades y municipios de Castilla-La Mancha será gratuito para los menores de 14 años a partir del próximo lunes, 15 de junio.

Así lo ha confirmado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha asegurado que la orden que regula esta medida se publicará este mismo jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y contará con una asignación económica de 600.000 euros.

El consejero, que ha recordado que en la región existen 289.000 beneficiarios potenciales, ha subrayado la importancia que tiene esta decisión en una comunidad autónoma en la que "la movilidad es muy importante, sobre todo para la gente más joven".

Del mismo modo, ha avanzado que los acreedores de esta ayuda solo tendrán que enseñar el carnet a la hora de acceder al autobús para poder beneficiarse de la ayuda.

Ayudas al transporte

Esta medida se une a las subvenciones para transporte a los más jóvenes que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene en los últimos años.

En este sentido, el pasado 4 de marzo el Consejo de Gobierno aprobaba descuento del 50% para usuarios del transporte público de entre 14 y 29 años de toda la región.

Según los datos de la Junta, en 2025 fueron expedidos 2,2 millones de billetes de este tipo y en los últimos dos años el número de usuarios ha crecido en más de 90.000.