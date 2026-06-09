CSIF exige al Gobierno de Page negociar ya la carrera profesional para más de 14.000 empleados públicos de la Junta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha la apertura inmediata de un proceso de negociación para implantar la carrera profesional del personal funcionario y laboral de la Junta de Comunidades, un derecho reconocido por ley que, según denuncia el sindicato, sigue sin hacerse efectivo para más de 14.000 trabajadores de la Administración regional.

La organización sindical, primera fuerza en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha registrado una solicitud formal dirigida a la Dirección General de Función Pública en la que exige una agenda de reuniones y un calendario concreto que permita desarrollar e implantar este sistema de progresión profesional.

Desde CSIF consideran que, tras el acuerdo alcanzado recientemente en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para recuperar la carrera profesional del personal sanitario, ha llegado el momento de extender este derecho al resto de empleados públicos de la Administración autonómica.

El presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, ha asegurado que "la mayoría de administraciones públicas ya han desarrollado e implantado sistemas de carrera profesional, mientras que los trabajadores de la Junta de Comunidades continúan sin disponer de este mecanismo de reconocimiento y desarrollo profesional".

Además, ha defendido que "es una herramienta esencial para modernizar las administraciones públicas, mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía y reconocer el compromiso y la dedicación de los empleados públicos".

Reconocida por ley

El sindicato recuerda que la carrera profesional está contemplada tanto en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, como en el Estatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, sostiene que el Ejecutivo autonómico presidido por el socialista Emiliano García-Page aún no ha dado pasos para implantarla en la Administración General de la Junta y sus organismos autónomos.

CSIF reclama un modelo "objetivo, transparente y justo" que reconozca la experiencia, la formación continua, la evaluación del desempeño y la trayectoria profesional de los trabajadores públicos. Asimismo, pide que la negociación permita diseñar un sistema progresivo y sostenible, acompañado de plazos concretos para su puesta en marcha.

"La carrera profesional no puede seguir siendo una asignatura pendiente en la Junta de Comunidades. Es una cuestión de justicia para los más de 14.000 empleados públicos que han demostrado durante años su profesionalidad y compromiso con los servicios públicos de Castilla-La Mancha; se trata de implantar un reconocimiento que ya existe en otros sectores", ha señalado Sánchez.

El precedente del Sescam

La reivindicación de CSIF llega apenas unas semanas después de que el Sescam y los representantes de los trabajadores alcanzasen un acuerdo unánime para reactivar la carrera profesional del personal sanitario.

Según informó el Gobierno regional, el pacto -que llegó tras años de reivindicación- fue fruto de varias semanas de negociación y contempla la apertura de dos convocatorias extraordinarias. La primera se desarrollará a partir de este mes de junio de 2026 y se resolverá en diciembre, mientras que la segunda se convocará a comienzos de 2027 y quedará resuelta durante la segunda mitad de ese año.

Tras conocerse el acuerdo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page mostró su satisfacción y reiteró que sus prioridades pasan por "fortalecer los servicios públicos y gobernar con diálogo y consenso".