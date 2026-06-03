Page sigue pensándose si optar o no a la reelección en 2027: "Mis hijos sí se imaginan Castilla-La Mancha sin mí"

A un año de las elecciones autonómicas de 2027, Emiliano García-Page continúa sin despejar una de las principales incógnitas de la política castellanomanchega: si volverá a ser candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades.

El dirigente socialista ha evitado este miércoles confirmar sus planes durante un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid y ha insistido en que la decisión sigue abierta por razones personales y familiares.

Uno de los momentos más llamativos del encuentro se ha producido cuando el entrevistador le ha confesado que le cuesta imaginar una Castilla-La Mancha sin Page al frente del Gobierno regional. La respuesta del presidente ha sido inmediata: "Mis hijos sí se la imaginan sin mí".

Una frase que resume las dudas que sigue manteniendo el líder socialista sobre una eventual candidatura para un cuarto mandato consecutivo al frente de la Junta, después de llegar al poder en 2015 y de revalidar la Presidencia con mayoría absoluta en 2019 y 2023.

"No tengo tomada la decisión", ha insistido Page, quien ha subrayado que sus condicionantes son "estrictamente personales". Preguntado por cuándo resolverá la incógnita, ha respondido con claridad: "Hay tiempo hasta el decreto de convocatoria".

"Toda la ilusión"

Pese a ello, ha dejado claro que no le faltan ganas para seguir en primera línea política. "Si fuera por ilusión, tengo toda la del mundo. Y ganas de que mi tierra no se deje arrastrar por la corriente, también", ha afirmado.

Además, ha rechazado cualquier idea de desgaste tras más de una década al frente del Ejecutivo autonómico. "Cansado, no. Llevo la estrategia de los ciclistas: el día que dejes de dar pedales, te caes", ha señalado.

En una intervención marcada por el contexto político nacional y por sus reiteradas discrepancias con la dirección federal del PSOE, Page ha defendido que Castilla-La Mancha puede desempeñar un papel importante en el futuro de España. "Mi tierra puede ayudar mucho a que en España haya sentido común", ha afirmado.

Después de Sánchez

El presidente regional ha ido incluso más allá al sostener que en los "tiempos que vendrán después" será importante que existan referentes que permitan a los ciudadanos "recordar lo que es el PSOE", una reflexión que se ha interpretado como una mirada al escenario político posterior a la actual etapa liderada por Pedro Sánchez.

En esa misma línea, ha advertido de que no piensa mantenerse al margen. "No me van a encontrar indiferente con lo que está pasando, y mucho menos cómplice", ha asegurado.

Pese a ello, Page ha asegurado de nuevo que no aspira a liderar el PSOE en el futuro y ha negado estar en ninguna "conspiración", lo que, según ha dicho, le permite hablar "con tranquilidad".

En ese contexto, ha sostenido que el "futuro después de Pedro Sánchez" en el PSOE "será mejor", aunque ha considerado que la transición interna hacia el futuro será "difícil y dolorosa"

A su juicio, el partido atraviesa "una época muy oscura, muy mala", después de haber "pulverizado" parte de sus "valores más esenciales". "Estamos traspasando todas las líneas", ha advertido.

Page también ha aprovechado para lanzar una pulla a su principal adversario político en Castilla-La Mancha. "Cuando lo tienes que repetir tantas veces, 'que voy a ser candidato, que voy a ser candidato', me llama la atención", sugiriendo así una posible debilidad o falta de respaldo interno hacia el 'popular' Paco Núñez por parte de la dirección nacional de Génova de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

Baile de escaños

El presidente castellanomanchego también se ha referido al nuevo reparto de diputados que entrará en vigor en las elecciones autonómicas de 2027. Como consecuencia de la evolución demográfica de la región, la provincia de Albacete perderá un escaño y Guadalajara ganará otro.

A juicio del presidente regional, este cambio hará que los resultados electorales se traduzcan de una forma más fiel en la composición de las Cortes de Castilla-La Mancha. "Este cambio electoral sentencia bastante más los resultados", ha afirmado.

Page ha recordado que en las elecciones de 2023 el PSOE incrementó tanto su número de votos como su porcentaje de apoyo respecto a los anteriores comicios, pero aun así estuvo cerca de perder la mayoría absoluta debido al funcionamiento del sistema electoral regional.

"En las últimas subimos en votos y en porcentaje. De los pocos que subimos en España. Y, sin embargo, pudimos perder el Gobierno. Con la ley electoral de Cospedal se obliga al PSOE a tener del 44 % para arriba. Es una auténtica barbaridad", ha lamentado.

En este contexto, ha defendido que el nuevo reparto provincial corrige parcialmente esa situación y ha asegurado que, de haberse aplicado en 2023, los socialistas habrían obtenido una representación mayor en el Parlamento autonómico. "Con este esquema, con el resultado anterior habríamos subido de diputados", ha señalado.