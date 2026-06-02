El PP de Castilla-La Mancha carga contra Sánchez y Puente por los "problemas del AVE en la región": Yebes, Talavera, Toledo...

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que "difícilmente" se van a poder solucionar los "problemas" del AVE y la alta velocidad en la región mientras Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno y Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Urbana.

Durante una visita a la localidad de Yebes (Guadalajara), y preguntado por el servicio de lanzaderas que su Ayuntamiento reclama, el dirigente del PP ha asegurado que para facilitar la infraestructura se debe "cambiar de gobierno".

El líder de la oposición cree que la actitud de Sánchez y Puente "provoca" incertidumbre entre los vecinos de la región que anhelan nuevas conexiones por tren. Frente a las peticiones de los ciudadanos, el Gobierno de España "nos abochorna cada día con la situación política que estamos viviendo con Zapatero, Ábalos, Koldo y Cerdán".

Con el actual Ejecutivo "difícilmente vamos poder solucionar ningún problema con el AVE ni en Yebes con las lanzaderas, ni en Talavera con la llegada del AVE, ni en Toledo con la alta velocidad hacia Lisboa", ha advertido Núñez.

Desde el PP han denunciado que "en Toledo han vuelto a retrasar el proyecto de la línea Madrid-Extremadura y lo van a lanzar por fuera de la ciudad". Además, han afeado los "retrasos diarios en el AVE" en Ciudad Real y en Puertollano.

Núñez ha asegurado que "cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno y haya un ministro de Fomento como Dios manda, podremos analizar el crecimiento de Yebes y analizar sus posibilidades de conexión con Madrid".

Entretanto, "tenemos que ver a un ministro como Puente que es más tuitero que gestor". Frente al actual titular de Transportes, el PP exige un perfil "serio con el que se pueda trabajar con realidades y sentarnos".

La mejora de las infraestructuras ferroviarias facilitarían una mejor vertebración del territorio de Guadalajara, que se "convertiría en un socio prioritario de la vecina Comunidad de Madrid", ha subrayado Núñez.