La Junta resolverá la próxima semana el plan de empleo que permitirá contratar a 6.400 parados

El Gobierno de Castilla-La Mancha resolverá la próxima semana el Plan de Apoyo Activo al Empleo, una iniciativa acordada y firmada el pasado mes de marzo con las cinco diputaciones provinciales, que permitirá la contratación de unas 6.400 personas desempleadas en la región dentro del ámbito del sector público.

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha avanzado el anuncio en la inauguración del Hotel Ogar en Tomelloso, donde ha subrayado que este programa se desarrollará en colaboración con ayuntamientos y entidades locales, y que está especialmente orientado a facilitar el acceso al empleo a personas a las que "les resulta más difícil ser contratadas por una empresa".

García-Page ha destacado que se trata de "una oportunidad extraordinaria para todos", ya que el plan no solo cumple una función social, sino que también contribuye a dinamizar la economía regional.

En este sentido, ha defendido que "el progreso empresarial y la gestión del empleo son de interés público", insistiendo en que este tipo de políticas permiten combinar la creación de empleo con el impulso económico.

Mejor dato de paro

En paralelo, el presidente autonómico ha avanzado que el dato de paro correspondiente al mes de mayo que publicará el Ministerio de Trabajo y Economía Social será "extraordinario", hasta el punto de situarse como el mejor de los últimos 18 años para ese mes.

García-Page ha afirmado que la evolución del empleo confirma que "la situación está yendo bien en general" en la comunidad autónoma, y ha señalado que estos datos se producen en un contexto de mejora del mercado laboral, pese al clima de "crispación, gresca social y frentismo" que, a su juicio, se vive a nivel nacional.

Asimismo, ha defendido que el modelo de Castilla-La Mancha se basa en la "normalidad, la estabilidad y la previsibilidad", factores que considera clave para el buen comportamiento del empleo y la actividad económica.

El jefe del Ejecutivo regional ha insistido en que la mejora de los datos laborales refleja una tendencia positiva sostenida, que refuerza la eficacia de las políticas activas de empleo desarrolladas en la comunidad autónoma.