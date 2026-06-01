La obra de Tubería Manchega acabará en 2028 para asegurar el agua a 155.000 personas en la región

La obra para la construcción de la Tubería de la Llanura Manchega, que cuenta con una inversión de 95 millones de euros, prevé finalizar en junio de 2028, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua de calidad a unos 155.000 habitantes del Campo de Calatrava, Daimiel y Ciudad Real.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que llevará a cabo una auditoría integral del estado de las infraestructuras hidráulicas que deberán conectar la tubería con los depósitos municipales del Campo de Calatrava, Daimiel y Ciudad Real, una vez que el agua llegue a los depósitos reguladores.

El anuncio ha sido realizado durante la visita institucional a las obras en Daimiel, encabezada por el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, y en la que han participado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, así como el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, la sociedad estatal ACUAES y numerosos alcaldes de la comarca.

José Manuel Caballero durante la visita a las obras de la Tubería Manchega. JCCM

José Manuel Caballero ha sido especialmente contundente al La Junta auditará el estado de las infraestructuras que unen la Tubería de la Llanura Manchega con los municipios, subrayando que la infraestructura no termina en la llegada del agua a los depósitos reguladores.

Proyecto estratégico

"El agua llegará a los depósitos, pero después hay que conectarla con los depósitos de cada uno de los municipios y, al mismo tiempo, vamos a abordar con una auditoría el estado en el que se encuentran las canalizaciones e infraestructuras para la distribución de esta agua hasta llegar a cada uno de los municipios y desde los municipios a cada uno de los domicilios", ha explicado.

Esta auditoría permitirá evaluar el estado real de las redes de distribución existentes en los municipios beneficiados, una fase considerada clave para garantizar la funcionalidad completa del sistema y su llegada efectiva a los hogares.

Durante su intervención, Caballero ha recordado que la actuación principal cuenta con una inversión inicial de 95 millones de euros, aunque ha avanzado que el coste total del conjunto de actuaciones necesarias podría situarse en torno a los 120 millones de euros.

El vicepresidente segundo ha explicado que este incremento se debe a la necesidad de acometer actuaciones complementarias, como la conexión con depósitos municipales y la modernización de redes de distribución existentes, así como a la auditoría prevista sobre las infraestructuras.

La infraestructura forma parte del sistema de abastecimiento de la Tubería de la Llanura Manchega y tiene como objetivo garantizar agua en cantidad y calidad a más de 150.000 habitantes del Campo de Calatrava, Daimiel y el entorno de Ciudad Real.

Caballero ha destacado que se trata de una actuación "estratégica" que aporta "certidumbre, estabilidad y oportunidades de futuro" a los municipios beneficiarios, cumpliendo compromisos adquiridos por el Ejecutivo regional.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su impacto ambiental. Según ha explicado el vicepresidente segundo, la puesta en marcha del sistema supondrá una reducción significativa de la presión sobre los acuíferos subterráneos.

En el caso de Daimiel, se dejará de extraer aproximadamente un hectómetro cúbico anual, mientras que en el conjunto del Campo de Calatrava y la antigua Vega del Jabalón el ahorro se situará entre dos y tres hectómetros cúbicos adicionales, lo que suma un total de hasta cuatro hectómetros cúbicos anuales.

Este ahorro se considera especialmente relevante en un contexto de estrés hídrico creciente, ya que permitirá reducir la dependencia de pozos de emergencia y mejorar la sostenibilidad del sistema hídrico.

Ramales adicionales

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado de que el Gobierno regional ha solicitado al Gobierno de España la inclusión de cuatro nuevos ramales adicionales en el cuarto ciclo de planificación hidrológica.

Estos nuevos desarrollos, que podrían ejecutarse a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana o de ACUAES, permitirían ampliar el servicio a más de 100.000 habitantes adicionales, principalmente en las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

Gómez ha defendido que estas infraestructuras son "necesarias y prioritarias" y ha subrayado que el objetivo del Gobierno regional es garantizar el abastecimiento de agua potable incluso en periodos de alta demanda y en un escenario de cambio climático.

Las obras de la Tubería de la Llanura Manchega avanzan desde el pasado mes de abril con dos grandes frentes activos en el término municipal de Daimiel.

Por un lado, el Ramal 8A-B (Casa Bolote–Daimiel), donde ya se han instalado kilómetros de tubería y se han completado importantes trabajos de excavación. Por otro, el Ramal 8A-3 (Daimiel–Depósito Cerro Cabezuelo), donde se ha iniciado recientemente la instalación de tuberías de gran diámetro.

Obras de la Tubería Manchega. JCCM

El proyecto global contempla la construcción de ocho ramales y 67 kilómetros de conducciones, configurando una red moderna destinada a asegurar el suministro de agua a largo plazo.

El desarrollo de las obras está condicionado por restricciones ambientales vinculadas a la protección de aves esteparias durante los periodos de nidificación, así como por la existencia de elementos arqueológicos y etnográficos en la zona.

Estas limitaciones obligan a ajustar el ritmo de ejecución en determinados tramos, aunque se prevé que a partir de los próximos meses puedan activarse hasta cuatro frentes simultáneos de trabajo.

Abastecimientos

Una vez finalizadas las obras, la gestión del sistema será asumida por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, como ya ocurre con otros tramos en funcionamiento desde 2023, que actualmente abastecen a más de 76.000 habitantes de la región. El objetivo es garantizar una explotación unificada, eficiente y sostenible de toda la red de abastecimiento.

El conjunto de autoridades presentes ha coincidido en destacar la importancia estratégica de la infraestructura como una de las actuaciones hidráulicas más relevantes de la región en las últimas décadas.

El proyecto no solo busca garantizar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad, sino también reforzar la resiliencia de los municipios frente a la escasez hídrica y el impacto del cambio climático, consolidando una red que beneficiará directa o indirectamente a más de 150.000 ciudadanos.