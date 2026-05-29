El PP pide el cese de Sergio Gutiérrez y el PSOE replica: "Los diputados socialistas ni se compran ni se venden"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha exigido a Emiliano García-Page el cese inmediato de Sergio Gutiérrez como secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha o de lo contrario se demostraría que vota "cómodo con el sanchismo" en el Congreso de los Diputados. Unas palabras que han tenido su respuesta en el diputado regional Álvaro Toconar, quien ha defendido que "los diputados socialistas ni se compran ni se venden".

Hernández ha apuntado que Page aseguró en una entrevista en la Cadena Cope este jueves que "si un diputado no está a gusto votando lo que se decide en el Congreso de los Diputados, debería dimitir".

A su juicio, estas palabras dejan "dos posibilidades demoledoras" para el PSOE de Castilla-La Mancha en relación a la doble condición de Sergio Gutiérrez de secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y de diputado nacional: su cese orgánico o que siga votando como el resto de sus compañeros socialistas en el Congreso.

De ahí que la dirigente ‘popular’ haya aducido que, si Gutiérrez sigue siendo diputado nacional y no ha presentado su dimisión, es porque "vota cómodo, convencido y plenamente a favor de todas las decisiones que Pedro Sánchez lleva al Congreso".

"Eso significa que el número dos del PSOE regional avala la amnistía, los pactos con el independentismo, las cesiones permanentes a Puigdemont, la financiación privilegiada para Cataluña y todos los ataques a la igualdad entre españoles", ha incidido.

Por ello, Hernández se ha preguntado "cómo puede Page mantener como máximo dirigente orgánico del PSOE de Castilla-La Mancha a alguien que, según sus propias palabras, está completamente cómodo con el rumbo político del sanchismo".

"Si Sergio Gutiérrez no está de acuerdo con lo que vota y aun así sigue sentado en el Congreso sin dimitir, entonces estaría incumpliendo exactamente el criterio ético y político que el propio Page ha defendido públicamente", ha sentenciado.

Respuesta del PSOE

Desde el PSOE, el diputado regional del PSOE, Álvaro Toconar, se ha referido tanto a esta cuestión como a la tantas veces planteada por el PP de que los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha dejen caer al Gobierno de Sánchez.

"Los diputados socialistas ni se compran ni se venden", ha asegurado con contundencia.



"España lo último que necesita es precisamente eso, que los diputados tengan precio", ha considerado Toconar en unas declaraciones recogidas por Efe.



A preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, Toconar ha criticado: "El Partido Popular al final, fruto de su frustración por no ser capaces de generar mayorías en la sociedad, estarían dispuestos a llegar al punto de que cada diputado tuviera precio".



"Esto es lo que está buscando el Partido Popular, que los diputados tengan precio", ha opinado Toconar, que a su juicio es "lo último" que necesita España, ya que según ha argumentado: "Llevamos muchos años de democracia en la que los diputados son fruto de mayorías que vota la gente y eso hay que respetarlo".



Asimismo ha comentado que le gustaría mucho ver al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, "alzando la voz en su partido", porque el parlamentario socialista entiende que "aquí parece que hay que plegarse a lo que dicen los partidos a nivel nacional, a lo que dicen las estructuras del partido".



Y en contraposición ha puesto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "está haciendo todo lo contrario".