Page ve difícil desligar a Zapatero del Gobierno de Sánchez y avisa de que "queda mucho" por conocerse

Emiliano García-Page avisa: los casos de presunta corrupción que acorralan al PSOE de Pedro Sánchez se pueden multiplicar en próximas fechas.

"Lo más duro de aguantar en la situación actual es que llevamos mucho tiempo diciendo 'este ya será el último escándalo' y lo más difícil de soportar es saber que queda mucho porque hay muchísima información, muchísimas pruebas, muchos informes elaborados en presencia de los jueces", ha afirmado el presidente de Castilla-La Mancha.

Durante una entrevista en el programa 'La Brújula' de Onda Cero, emitido este martes desde las Cortes de Castilla-La Mancha, el también líder de los socialistas castellanomanchegos ha reconocido sentirse "sinceramente muy preocupado" y ha terminado el día como lo empezó: apelando a un cambio de rumbo en su partido.

Después de reclamar por la mañana a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones anticipadas al considerar que su partido atraviesa "el momento de mayor riesgo en toda la democracia", por la noche ha alertado de que "nunca ha habido tanta acumulación de dudas sobre el PSOE y tantos fallos tan graves".

Zapatero y Sánchez

Una vez que ha explotado el 'caso Zapatero', Page ha respondido a Rafa Latorre, director de 'La Brújula', que "difícilmente" puede desligarse la actividad del expresidente del Gobierno del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aun así, ha señalado que sería de los que "celebrarían" que "quedara clara" la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, pero ha defendido el funcionamiento de la justicia española frente a quienes hablan de conspiraciones.

"Vamos a ser serios. Tenemos un sistema judicial muy garantista, que no siempre mete en prisión a los culpables, pero le cuesta mucho meter en prisión a inocentes", ha explicado.

Además, ha rechazado el uso político de la presunción de inocencia. "No hay que creer en la presunción de inocencia, es un derecho", ha afirmado. "Yo creo en las pruebas. Soy abogado, jurista, y sé que los jueces no van a condenar falsamente", ha añadido, antes de recordar que la Justicia, la Guardia Civil y la Policía Nacional "están haciendo su trabajo".

Minoría dentro del PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha —que gobierna la región desde 2015 y es el único dirigente socialista autonómico con mayoría absoluta— ha asegurado que "hay muchísima gente que está hoy muy rota y muy desazonada" dentro del PSOE, aunque ha reconocido que sus postulados representan "una minoría muy minoritaria" en la formación.

Aun así, descartando de nuevo cualquier aspiración o ambición sucesoria, ha insistido en que trabaja para que el PSOE no tenga que refundarse "cuando pase esta etapa" y ha reivindicado el papel histórico de la socialdemocracia española.

"Hay mucha gente que echa de menos el PSOE clásico", ha asegurado, defendiendo ese espacio político como "el espacio de encuentro de mucha gente, incluso de no izquierdas" y "lo más útil que le ha pasado a este país".

Contrapesos internos

Durante la entrevista, Page también ha reclamado más contrapesos internos al secretario general dentro del PSOE y ha defendido la necesidad de reforzar los mecanismos de control tras las primarias.

"Está muy bien que un día votemos, pero está también muy bien que, una vez has votado, haya controles y elementos de vertebración de la opinión en el día a día", ha señalado.

"Los partidos tienen que pertenecer a las especies vertebradas. Si nos convertimos en medusas sin columna vertebral y sin alma, pues es otra cosa", ha añadido.

En esa línea, ha cuestionado el funcionamiento actual del Comité Federal del PSOE, cuya convocatoria para el próximo 27 de junio ha asegurado haber conocido "por la prensa". "Hay muchas cosas que simulan ser lo que fueron", ha lamentado sobre el máximo órgano del partido entre congresos.

No sabe si repetirá

Por último, el presidente castellanomanchego, que en 2027 podría optar a un cuarto mandato al frente de la Junta de Comunidades, ha reiterado que todavía no ha decidido si volverá a presentarse a las elecciones autonómicas pese a que dice estar "viviendo un momento de un enorme reconocimiento en la calle en toda España".

"Es una decisión que tendré que valorar y que no he tomado todavía", ha explicado antes de admitir el desgaste personal que provoca la política. "La política se ha vuelto muy vil, muy agria, y las familias lo pagan", ha señalado.