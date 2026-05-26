Page pide a Sánchez elecciones ya: "Este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha urgido a Pedro Sánchez a un adelanto electoral ante el escenario abierto por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Personalmente, pienso que este es el momento de mayor riesgo para PSOE en toda la democracia", ha subrayado el jefe del Ejecutivo regional durante un acto celebrado en Toledo.

El enésimo caso de presunta corrupción en torno a Moncloa y Ferraz castiga las aspiraciones de los diferentes candidatos socialistas en todo el país. "Lo que está pasando no lo podemos ver solamente como un hecho aislado".

Page ha lamentado una cascada de supuestos hechos delictivos que teme tenga un profundo eco en las urnas. "Llevamos ya mucho tiempo de un escándalo que tapa otro y que tapa otro y que cada vez va cogiendo más volumen".

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