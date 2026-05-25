Rafa Latorre llevará 'La Brújula' de Onda Cero a las Cortes de Castilla-La Mancha este martes con Page como invitado

Las Cortes de Castilla-La Mancha se convertirán este martes 26 de mayo en estudio de radio. El programa 'La Brújula' de Onda Cero se emitirá en directo desde el Parlamento autonómico en una edición especial que arrancará a las siete de la tarde y que incluirá una entrevista al presidente regional, Emiliano García-Page.

El espacio, dirigido por Rafa Latorre, se desplazará a Toledo con motivo del VIII Centenario de la Catedral Primada y en la antesala del Día de Castilla-La Mancha, que se celebrará el próximo domingo 31 de mayo.

El programa reunirá a analistas y colaboradores habituales en una emisión especial que recorrerá la actualidad política, económica y social del país desde el corazón institucional de la región.

En la primera parte del programa intervendrá el deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, que explicará los principales actos previstos para conmemorar el VIII Centenario del templo primado, con especial atención a la exposición que se inaugura este lunes.

Más tarde, el protagonismo será para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que participará en la tertulia política en torno a las 22:30 horas. Con él, Latorre abordará la intensa actualidad política de los últimos días.

El programa contará además con un amplio equipo de analistas y colaboradores, entre ellos Ketty Garat, José Antonio Vera, David Mejía, Chapu Apaolaza, Ignacio Rodríguez Burgos, Rafa Sanz, Fernando Cano, José Ramón Iturriaga, Edu Pidal, Bea Triguero y Carlos Rodríguez.

La cita llega en un momento de cambios en la radio española, después de que Carlos Alsina haya explicado su decisión de dar un paso a un lado en Onda Cero a partir de la próxima temporada tras más de tres décadas al frente de la información matinal.

Alsina pasará a centrarse en el magazine de 'Más de uno', mientras que Rafa Latorre asumirá el tramo informativo del programa y la dirección de 'La Brújula' será ocupada por Marta García Aller, en una nueva etapa de la cadena.