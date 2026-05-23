Paco Núñez inicia su precampaña para desbancar a Page y orquestar un cambio en las elecciones de mayo de 2027

A 365 días de que los castellanomanchegos vuelvan a ser llamados a las urnas, el PP regional ha presentado el lema de precampaña con el que recorrerá su candidato a la presidencia de la Junta, Paco Núñez, recorrerá el territorio autonómico los próximos meses: "Pasión por nuestra tierra".

"Hoy comenzamos un año apasionante para Castilla-La Mancha, recorriendo cada pueblo y cada ciudad de la mano de Paco Núñez y de todo el Partido Popular", ha señalado la secretaria general de los 'populares' en la comunidad, Carolina Agudo.

Con la reforma del Estatuto de Autonomía paralizada, las próximas elecciones autonómicas en la región (23 de mayo de 2027) seguirán con la horquilla de 33 diputados en vez de 55. En este sentido, Agudo ha defendido "un cambio político urgente", ya que el socialista Emiliano García-Page "lleva once años gobernando desde la propaganda institucional, anunciando una y otra vez las mismas promesas sin transformar realmente Castilla-La Mancha".

"Frente a las peores listas de espera sanitarias de toda España, carreteras tercermundistas, problemas de acceso a la vivienda y un campo asfixiado, Núñez ofrece ilusión, estabilidad, tranquilidad y sentido común", ha subrayado.

La dirigente 'popular' ha explicado que el proyecto del PP pasa por "bajar impuestos, crear empleo, generar más suelo industrial, facilitar el acceso a la vivienda y apoyar de verdad al campo".

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, y la portavoz, Alejandra Hernández, presentan la precampaña de Paco Núñez. PP CLM

En este sentido, ha denunciado que mientras otras comunidades autónomas "crecen, atraen empresas, bajan impuestos y generan oportunidades", Castilla-La Mancha "lidera los peores indicadores económicos y sociales". Por ello, ha reivindicado el liderazgo, cercanía y capacidad de gestión de Núñez para desbancar a Page en los cada vez más cercanos comicios.