Castilla-La Mancha aprende la lección tras el apagón y activa una red satelital propia para coordinar cualquier emergencia

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una nueva red propia de comunicación satelital para emergencias, denominada NEXO-CM, diseñada para "garantizar la conectividad y la comunicación" entre todos los centros de mando provinciales y el 112, que se constituyen ante una emergencia extraordinaria.

El sistema ha sido presentado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha subrayado que esta herramienta cumple el compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, de asegurar la coordinación operativa "en cualquier circunstancia".

El consejero ha enmarcado este proyecto en las "lecciones aprendidas" tras episodios recientes de especial complejidad, como el apagón nacional del 28 de abril de 2025, que evidenció la vulnerabilidad de las redes comerciales ante incidencias de gran alcance.

"Ese hecho puso de manifiesto la necesidad de contar con un respaldo propio, autónomo y alternativo", ha señalado Ruiz Molina, en referencia a la red IP de Telecom Castilla-La Mancha como base del nuevo sistema.

La nueva red incorpora conexión satelital para la transmisión de voz, datos y vídeo entre los distintos centros de mando, además de sistemas de red wifi de emergencia, lo que permite mantener la coordinación operativa incluso sin cobertura móvil o fija.

Maletines portátiles

Las unidades del sistema están diseñadas como maletines portátiles de carácter autónomo, fácilmente transportables en vehículos todoterreno, y con capacidad de activación en un tiempo estimado de entre cinco y ocho minutos.

Las autoridades junto a los maletines del nuevo sistema de comunicación NEXO-CM.

Ruiz Molina ha destacado que esta rapidez de despliegue convierte a NEXO-CM en una herramienta especialmente útil para la instalación de puestos de mando avanzados sobre el terreno en zonas afectadas por emergencias, permitiendo mantener la dirección operativa incluso en escenarios de alta dificultad.

El sistema cuenta además con suministro eléctrico autónomo mediante baterías y grupos electrógenos, así como con supervisión y control permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El consejero ha subrayado que la puesta en marcha de esta red se integra en el proceso de modernización del sistema regional de emergencias, junto a la mejora de las instalaciones del 112 y la futura Escuela de Protección Ciudadana.

En este sentido, ha recordado el "importante esfuerzo presupuestario" realizado en esta materia, con una inversión acumulada de 140 millones de euros desde el inicio de la etapa de Page, y un incremento del 74,5 % del presupuesto en 2026 hasta los 26,5 millones.

En la presentación han estado presentes el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles, el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, y otros responsables del área de emergencias del Ejecutivo regional.