Se adelanta el verano en Castilla-La Mancha: hasta 36 grados tras la irrupción de una masa de aire cálido en España

Castilla-La Mancha encara un cambio radical en materia meteorológica. Tras unas jornadas de cierta inestabilidad, los expertos de Meteored España anuncian la llegada de una masa de aire muy cálida que dejará valores más propios de julio o agosto que de mediados de mayo.

El ascenso térmico será progresivo, pero imparable a partir de este martes con máximas que alcanzarán los 36 grados en los valles del Tajo y del Guadiana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos poco nubosos y mínimas de 11/12 grados en casi la totalidad de la región.

Por su parte, las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, aunque de forma moderada. Los termómetros registrarán 28ºC en Toledo, 27ºC en Albacete y Ciudad Real, 25ºC en Guadalajara y 24ºC en Cuenca. El miércoles, el ascenso térmico continuará su curso, siendo esta vez más significativo en la mitad oeste de Castilla-La Mancha.

🌡️Temperaturas en ascenso:



➡️Jueves y viernes: máximas de pleno verano en Península y Baleares; 36-38 ºC en los valles del suroeste y Ebro.



➡️Viernes y sábado: noches tropicales en el suroeste peninsular.



➡️En Canarias las máximas de pleno verano se esperan el fin de semana. pic.twitter.com/PJGx2KP6wm — AEMET (@AEMET_Esp) May 18, 2026

Hasta 33 grados de máximas se darán en Toledo y Ciudad Real, mientras que en Guadalajara y Albacete coquetearán con la barrera de los 30 grados y Cuenca se quedará en 28. El jueves, la atmósfera empezará a enturbiarse debido a la probable llegada de calima (polvo en suspensión) y el ambiente veraniego se intensificará.

Las mínimas seguirán subiendo de manera generalizada (con noches ya bastante cálidas en el entorno de los 17ºC), excepto en Albacete donde podrían dar un ligero respiro. Las máximas se mantendrán estables o en ligero ascenso, especialmente en Toledo donde escalarán hasta los 35ºC.

Anomalía de temperaturas del próximo viernes 22 de mayo. Meteored

El viernes 22 de mayo se mantendrán los cielos poco nubosos con nubes altas y la presencia de calima en buena parte de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el calor acumulado puede propiciar algún chubasco disperso o tormenta seca en el Sistema Ibérico durante la tarde.

Las temperaturas continuarán en los 32ºC en Albacete y Guadalajara, 34ºC en Ciudad Real y 30ºC en Cuenca. Por su parte, Toledo registrará la máxima de la semana con unos sofocantes 36 grados. Las mínimas también serán elevadas, entre los 15 y los 18 grados.

Fin de semana

De cara al fin de semana, Albacete, Ciudad Real y Toledo clavarán sus máximas en unos 35 grados, mientras que Cuenca se quedará en 31 grados. La masa de aire cálido comenzará a retirarse el domingo, aunque el calor no dará tregua y mantendrá un ambiente seco en toda la región.