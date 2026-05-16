Page ve "insultante" la prioridad nacional que pide Vox para la sanidad: "No se puede ser mejor político siendo peor persona"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado duramente este sábado contra los políticos "radicales" que defienden que los españoles deben tener preferencia a la hora de ser atendidos en la sanidad pública o recibir ayudas, en clara referencia al concepto de prioridad nacional que defiende Vox.

El dirigente socialista, durante la inauguración de la Escuela Infantil de Velada (Toledo), ha cuestionado con dureza que se pueda limitar la atención sanitaria "a los que tienen el carnet de identidad español", al considerar que ese planteamiento "es bastante insultante".

"¿De verdad alguien puede decir con humanidad que ante la enfermedad urgente de un niño no le vamos a atender por el color de la piel? ¿Se puede decir eso y mantener la mirada? Pero si podemos hacerlo, si tenemos los recursos y tenemos medios. ¿O es que solo se va a atender al que trabaja? Porque si solo se atiende al que trabaja, habría muchos españoles que no entrarían", ha afirmado.

Riesgo sanitario

En su intervención, Page ha advertido también de los riesgos sanitarios del planteamiento de Vox. Así, se ha preguntado si, ante un inmigrante con una enfermedad infecciosa, "tampoco le atendemos ni se le da prioridad" pese a que pueda "contagiar a todos los españoles".

"Hay que ser serios y hay que ser personas antes que políticos. No se puede ser mejor político a fuerza de ser peor persona", ha defendido el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, que ha definido a España como un país "abierto, tolerante y solidario".

En Castilla-La Mancha, los representantes del partido liderado por Santiago Abascal ya han reclamado públicamente al propio Page que aplique la llamada prioridad nacional en el ámbito de las competencias de la Junta de Comunidades.

Además, han advertido al PP de Castilla-La Mancha de que, si tras las elecciones autonómicas de mayo de 2027 necesita sus votos para que Paco Núñez pueda ser presidente, los 'populares' deberán incorporar esta tesis a sus políticas autonómicas.

Populismo y demagogia

Page, que ha acusado al "populismo y la demagogia" de ser "el mal de nuestro tiempo", ha llamado a recuperar la "seriedad" en el debate público y ha advertido del clima político actual en España, que ha calificado de "asfixiante y degradante".

De ello ha responsabilizado a "demasiada gente" que "se dedica a sembrar y gestionar el odio". "La mayoría de los líos que hay montados son provocados", ha lamentado.

Aun así, ha subrayado que en Castilla-La Mancha su Ejecutivo intenta "llevarse bien y gobernar para todo el mundo", frente al "frentismo" que, a su juicio, se extiende en la política nacional.