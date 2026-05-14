Las rebajas fiscales moderan los precios y mitigan la inflación en Castilla-La Mancha al 3,4 % en abril

Los precios en Castilla-La Mancha se han incrementado un 3,4 % en abril respecto al mismo mes del año anterior. Esta subida viene marcada en gran medida por el fuerte empuje del Transporte, que se ha encarecido un 7 % en doce meses por el conflicto en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

Se trata de un dato algo más moderado que el registrado en marzo, cuando la inflación escaló al 3,7 %. Este amortiguamiento de los datos viene marcado por los efectos de las medidas fiscales introducidas por el Gobierno que se han traducido en un abaratamiento, entre otros productos, de la factura de la luz.

Los datos de Índice de Precios de Consumo (IPC) dados a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un comportamiento similar a nivel nacional. En el conjunto del país los precios se han incrementado en el 3,2 % en doce meses arrastrados por la subida del 6,5 % en el sector de los transportes.

Además de la subida del 7 % en transporte, los otros grupos que se han encarecido en Castilla-La Mancha han sido los seguros y servicios financieros (4,8 %), restaurantes y alojamientos (3,9 %) y bebidas alcohólicas y el tabaco (3,8 %), mientras que vivienda y vestido y calzado lo han hecho en un 3,7 %.

Por lo demás, en la media regional se ha situado el cuidado personal (3,4 %) y por debajo de ella aparecen educación (2,4 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8 %), sanidad (1,8 %), muebles y artículos del hogar (0,9 %), información y telecomunicaciones (0,3 %) y actividades recreativas, deporte y cultura (0,1 %).

Un 0,3 % más en un mes

En términos mensuales, el IPC ha experimentado una subida del 0,3 % en abril en comparación con el mes anterior.

Este incremento está liderado por vestidos y calzado (5,3 %), y transporte y actividades recreativas, deporte y cultura (1%).

Las facturas en restaurantes y alojamiento se han encarecido un 0,6 %, mientras que en los seguros y servicios financieros, muebles y artículos del hogar, y artículos del cuidado personal lo han hecho en un 0,4 %.

Completan las subidas sanidad (0,3 %), información y comunicaciones (0,2 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,1 %).

Por último, los servicios de educación no han experimentado cambios, mientras que los únicos grupos que han experimentado bajadas respecto al mes anterior han sido bebidas alcohólicas y tabaco (-0,4 %) y vivienda (-2,2 %).