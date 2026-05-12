Orgullo de ser Rural: el PSOE de Castilla-La Mancha lanza una campaña que celebra sus logros contra la despoblación

El PSOE de Castilla-La Mancha ha presentado este miércoles la campaña Orgullo de ser Rural, una iniciativa con la que pretenden ensalzar el éxito en la lucha contra la despoblación. La ley regional que aborda este fenómeno demográfico, de cuya aprobación se celebra el quinto aniversario, fue pionera en España y Europa.

Durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE, el presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha explicado que se trata de una campaña que se va a extender por las cinco provincias de la región y que aspira a destacar "todas las medidas que el Gobierno de Emiliano García-Page ha tomado en este sentido".

La Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha, ha aseverado, "se ha convertido en un ejemplo para afrontar el reto demográfico con ayudas, incentivos y recursos para animar a que la gente viva en sus pueblos, invierta y abra negocios".

Su aprobación en 2021, ha recordado Godoy, "garantiza la igualdad de derechos y servicios" en todos los rincones de la comunidad autónoma. "Estas medidas están dando resultados: estamos creciendo en población en zonas rurales y revirtiendo una tendencia histórica en la pérdida de población en nuestros pueblos".

Godoy ha incidido en que una de sus "medidas estrella" es la bajada de impuestos en el medio rural, una propuesta que ha impulsado la actividad económica y el empleo en los pueblos.

El PSOE presume de "corazón rural"

En los cinco años de vigencia de la ley, se ha detenido la pérdida de población en las zonas despobladas: hay 4.732 habitantes más y un saldo migratorio neto de 20.000 habitantes. "Uno de cada cuatro habitantes que vienen a Castilla-La Mancha vienen al medio rural”, ha añadido.

Además, 54.000 habitantes de distintas zonas disfrutan ya del transporte a la demanda, y 98.000 personas cuentan con ventajas fiscales. Por otra parte, se han establecido ayudas de hasta 12.000 euros para estudiantes universitarios y de 6.000 euros para quienes opten por la Formación Profesional.

Del mismo modo, se ha realizado un esfuerzo importante en la etapa escolar, "pues no hay nada que dé más vida a un pueblo que tener colegio".

Se trata, según Godoy, de "un esfuerzo mantenido en el tiempo que nos permite que muchos de aquellos colegios que se cerraron en la época de Cospedal se hayan abierto; además, en algunos pueblos donde no había colegio también se ha abierto”, ha sostenido.

Asimismo, ha destacado el gran esfuerzo en materia sanitaria, con más profesionales, tecnología e infraestructura, y la apertura de nuevos centros de salud y nuevos consultorios.

“Estas son las señas de identidad de Castilla-La Mancha, una región que es eminentemente rural. Nuestro corazón es rural: presumimos de ello y tomamos medidas pioneras que son copiadas en otros territorios", ha concluido.